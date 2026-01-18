قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد
أخبار السيارات | ماهي أهم قواعد المرور الأساسية .. مواصفات اركفوكس الفا s5 الكهربائية 2026
منعه من التعيينات والأون لاين .. إجراءات قاسية من رويز ضد جهاد جريشة
شباب الشيوخ توصي بإدراج تحليل المخدرات ضمن شروط الترشح لمجالس إدارات الأندية الرياضية
بالترددات.. القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال
مندوبية فلسطين: إعلامنا يتعرض لحصار ممنهج لكشفه جرائم الاحتلال بحق شعبنا
دار الإفتاء: بعد غد الثلاثاء أول أيام شهر شعبان لعام 1447 هجرية
لجنة المسابقات تعلن نتيجة قرعة ربع نهائي كأس عاصمة مصر
دمشق ترفض مقترحات قسد وتصر على دمج قواتها في الجيش السوري
أوروبا تتحرك لمواجهة تهديدات ترامب التجارية باجتماع حاسم
من معبر رفح لقلب غزة.. مصر تستأنف قوافل الإغاثة وتدفع آلاف الأطنان دعمًا للأشقاء
جمانة الغول من مندوبية فلسطين لدى جامعة الدول العربية
جمانة الغول من مندوبية فلسطين لدى جامعة الدول العربية

شاركت دولة فلسطين، اليوم الأحد، في أعمال الاجتماع الثاني والعشرين للجنة العربية للإعلام الإلكتروني، الذي عُقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، وبحضور مدير الإدارة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب الوزير المفوض حيدر الجبوري، وبمشاركة ممثلي وزارات الإعلام، والجهات المعنية بالإعلام في الدول الأعضاء.

ومثّل دولة فلسطين في الاجتماع، المستشار الأول جمانة الغول، من مندوبية فلسطين لدى جامعة الدول العربية، والذي ناقش عددًا من الملفات المرتبطة بتنظيم وتطوير الإعلام الرقمي العربي وتعزيز أمنه.

وتصدّر جدول أعمال الاجتماع، متابعة تنفيذ قرار مجلس وزراء الإعلام العرب رقم 566، إلى جانب مناقشة توصيات الحلقة النقاشية الخاصة بالأمن السيبراني، وسبل تحصين المواقع والمنصات الإعلامية العربية وحمايتها من الاختراقات والهجمات الإلكترونية، إضافة إلى بحث توصيات فريق العمل المعني برصد ودراسة الألعاب الإلكترونية التي تتضمن مشاهد عنف أو تروج للإرهاب، وتأثيراتها المحتملة على الأمن المجتمعي العربي.

وقال الوزير المفوض حيدر الجبوري، إن الإعلام الإلكتروني بات اليوم من أبرز أدوات التأثير في الرأي العام؛ لما يتمتع به من سرعة في نقل المعلومات، وإتاحة التفاعل بين المرسل والمتلقي، بما يعزز الشفافية، والمشاركة في تقديم رسالة إعلامية هادفة، تخدم المجتمع وقضاياه.

ومن جهتها، أكدت المستشار الأول جمانة الغول، أن المواقع الإلكترونية للصحافة لا تزال ضرورة مهنية، رغم الانتشار الواسع لمنصات التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون بنسبة محدودة، مع الإبقاء على التحرير البشري كعنصر أساسي في صياغة الأخبار.

وأوضحت الغول، أن الإعلام الفلسطيني لعب دورًا محوريًا في كشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي، لافتة إلى أن فشل الاحتلال في إخفاء الحقيقة؛ دفعه إلى ارتكاب جرائم قتل بحق الصحفيين.

وشددت على أهمية تعزيز السردية الفلسطينية، وفضح جرائم الاحتلال أمام الرأي العام العربي والدولي.

وأضافت أن المحتوى الفلسطيني يتعرض لمحاولات ممنهجة للحصار؛ لأنه ينقل معاناة الشعب الفلسطيني إلى العالم، ويفضح الجرائم اليومية التي يرتكبها الاحتلال، الساعي إلى إسكات صوت الشعب الفلسطيني.

وأكدت أن الإعلام الرسمي الفلسطيني يواكب التطورات في مجال وسائل التواصل الاجتماعي؛ من خلال العمل عبر أكثر من 50 منصة إعلامية، تبث بـ 8 إلى 9 لغات مختلفة على مدار الساعة؛ لإيصال رسالة الشعب الفلسطيني إلى مختلف دول العالم.

عقد هذا الاجتماع، في إطار التحضيرات لعقد الدورة العادية الـ 104 للجنة الدائمة للإعلام العربي، والدورة العادية الـ 22 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، والمقرر عقدهما خلال شهر فبراير 2026 في دولة الكويت.

دولة فلسطين اللجنة العربية للإعلام الإلكتروني اجتماع اللجنة العربية للإعلام الإلكتروني الأمانة العامة لجامعة الدول العربية دولة الإمارات العربية مجلس وزراء الإعلام العرب وزراء الإعلام العرب الوزير المفوض حيدر الجبوري جمانة الغول جامعة الدول العربية منصات التواصل الاجتماعي المواقع الإلكترونية للصحافة تقنيات الذكاء الاصطناعي جرائم الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال فلسطين الجامعة العربية دولة الكويت

