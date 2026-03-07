قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل رمضان السنة دي هيكون 17 يوم بس؟.. رد ناري من ليلى عبد اللطيف
مصر تبحث سبل توظيف التقنيات الحديثة في تطوير العمل الإحصائى.. تفاصيل
حيوانات لأ.. صراخ ورعب رحمة محسن في رامز ليفل الوحش| شاهد
بحضور وزير الأوقاف.. القوات البحرية تنظم ندوة دينية بمناسبة شهر رمضان
موعد صرف مرتبات مارس 2026 مبكرًا قبل عيد الفطر في مصر
تقرير: قطر تمنح الدبلوماسيين الإيرانيين مهلة أسبوع لمغادرة الدوحة
مطالب برلمانية برفع المعاشات لمواجهة الضغوط المعيشية
لضرب إيران.. قاذفات أمريكية تهبط في قاعدة بريطانية
الرئيس السيسي لنظيره القبرصى: نتضامن مع الدول العربية ونرفض الاعتداءات عليها
كم مرة حج الرسول؟.. إمام السيدة زينب يجيب
الإسكان الإجتماعي: 101 مليار جنيه لتمويل وحدات محدودي الدخل
محافظات

تعرف على أسعار اللحوم بأسواق الوادي الجديد اليوم السبت

لحوم ارشيفيه
لحوم ارشيفيه
منصور ابوالعلمين

شهدت أسواق اللحوم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت 7 مارس 2026، حالة من الاستقرار الملحوظ في الأسعار بالتزامن مع توافر كميات مناسبة من اللحوم داخل محال الجزارة ومنافذ البيع المختلفة، ما ساهم في تحقيق توازن واضح بين العرض والطلب وتلبية احتياجات المواطنين خلال الفترة الحالية، خاصة مع زيادة الإقبال على شراء اللحوم تزامنًا مع شهر رمضان .

وبحسب جولة ميدانية لرصد حركة الأسواق، تراوح سعر كيلو اللحم البقري الطازج ما بين 320 و350 جنيهًا، بينما سجل سعر كيلو اللحم الضأن نحو 280 جنيهًا، وسط توافر المعروض داخل الأسواق بمختلف مراكز المحافظة، الأمر الذي ساعد على استقرار حركة البيع والشراء خلال الأيام الماضية.

وتعد اللحوم الحمراء من السلع الغذائية الأساسية التي تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين، خاصة خلال شهر رمضان، حيث يزداد الطلب عليها مع تحضير وجبات الإفطار والسحور، كما تتأثر أسعارها بعدة عوامل من بينها تكلفة الأعلاف، وأسعار الماشية في الأسواق المحلية، بالإضافة إلى حجم المعروض من اللحوم المستوردة التي تسهم في تحقيق التوازن السعري داخل الأسواق.

ويُسهم قطاع الثروة الحيوانية بمحافظة الوادي الجديد في توفير جزء مهم من احتياجات السوق المحلي، حيث يعتمد العديد من المربين على تربية الماشية داخل المزارع والقرى بالمحافظة، مستفيدين من البيئة الصحراوية المناسبة وتوافر مساحات الرعي، وهو ما يساعد على إنتاج لحوم بجودة جيدة ويعزز استقرار الأسعار نسبيًا.

وفي الوقت نفسه، قد تؤثر بعض العوامل الموسمية مثل زيادة الطلب خلال المناسبات والأعياد أو ارتفاع تكاليف النقل والأعلاف على حركة الأسعار، إلا أن توافر المعروض واستمرار الإنتاج المحلي يسهمان في الحفاظ على استقرار الأسواق.

ومن جانبها، تواصل الأجهزة الرقابية والتموينية حملاتها المكثفة على الأسواق ومحال الجزارة للتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة وضبط أي مخالفات أو محاولات للمغالاة في الأسعار، إلى جانب متابعة صلاحية اللحوم المعروضة حفاظًا على صحة المواطنين.

