قلة النوم في رمضان تهدد صحتك.. كيف يؤثر السهر على الدماغ والقلب والمناعة؟

مع تغير مواعيد النوم خلال شهر رمضان بسبب السهر والاستيقاظ للسحور، يحذر خبراء الصحة من أن قلة النوم قد تؤثر بشكل كبير على صحة الجسم، بدءًا من الدماغ وصولًا إلى القلب والجهاز المناعي.

تأثير قلة النوم على الجهاز العصبي

كشفت موقع Healthline، أن عدم الحصول على 7 إلى 9 ساعات من النوم يوميًا قد يؤدي إلى مجموعة من المشكلات الصحية، خاصة إذا استمر الأمر لفترات طويلة، وهو ما يحدث لدى كثير من الأشخاص خلال شهر رمضان بسبب السهر الطويل.

يؤكد الخبراء أن الجهاز العصبي المركزي يعتمد بشكل أساسي على النوم للحفاظ على وظائفه الطبيعية.

وعند قلة النوم قد يواجه الشخص عدة مشكلات مثل:

ـ صعوبة التركيز والتعلم

ـ ضعف الذاكرة

ـ بطء ردود الفعل

ـ تقلبات المزاج والعصبية

ـ ضعف القدرة على اتخاذ القرارات

كما قد يعاني البعض من حالة تُعرف باسم “النوم الدقيق”، وهي فترات قصيرة يغفو فيها الشخص لثوانٍ دون أن يشعر، ما يزيد خطر الحوادث خاصة أثناء القيادة.

ضعف المناعة وزيادة خطر الأمراض

خلال النوم ينتج الجسم مواد مهمة مثل الأجسام المضادة والسيتوكينات التي تساعد على مقاومة العدوى.

لكن عند نقص النوم تقل قدرة الجهاز المناعي على الدفاع عن الجسم، ما يزيد خطر الإصابة بـ:

نزلات البرد

الإنفلونزا

الأمراض المزمنة

كما تشير الدراسات إلى أن قلة النوم على المدى الطويل قد تزيد خطر الإصابة بأمراض مثل السكري وأمراض القلب.

قلة النوم وزيادة الوزن

وتوضح الأبحاث أن النوم يلعب دورًا مهمًا في تنظيم هرمونات الشهية، خاصة هرموني:

اللبتين المسؤول عن الشعور بالشبع

الجريلين المسؤول عن الشعور بالجوع وعند قلة النوم ينخفض هرمون الشبع ويرتفع هرمون الجوع، ما قد يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام وزيادة الوزن، وهي مشكلة شائعة خلال رمضان بسبب السهر وتناول الوجبات الليلية. كما أن نقص النوم يقلل من نشاط الجسم ويؤثر على حرق السعرات الحرارية.

تأثير قلة النوم على القلب

ويلعب النوم دورًا مهمًا في تنظيم العديد من العمليات الحيوية مثل:

ضغط الدم

مستويات السكر في الدم

الالتهابات في الجسم

لذلك فإن الأشخاص الذين لا يحصلون على نوم كافٍ يكونون أكثر عرضة للإصابة بـ:

أمراض القلب

النوبات القلبية

السكتات الدماغية

اضطراب الهرمونات مع السهر

يعتمد إنتاج العديد من الهرمونات في الجسم على النوم الجيد، ومنها:

هرمون النمو

هرمون التستوستيرون

الهرمونات المنظمة للطاقة والتمثيل الغذائي

وقلة النوم قد تؤثر على إنتاج هذه الهرمونات، ما قد ينعكس على الطاقة العامة وصحة الجسم.

كيف تحافظ على نوم صحي في رمضان؟

وينصح خبراء الصحة بعدة خطوات للحفاظ على نوم جيد خلال رمضان، منها:

ـ تنظيم مواعيد النوم قدر الإمكان

ـ تقليل السهر الطويل بعد الإفطار

ـ تجنب الكافيين قبل النوم

أخذ قيلولة قصيرة خلال النهار

ـ تقليل استخدام الهاتف قبل النوم

ـ الحصول على نوم كافٍ خلال شهر رمضان يساعد على الحفاظ على النشاط والصحة طوال اليوم أثناء الصيام.