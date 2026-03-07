قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد جراحة بالأمعاء .. مى عز الدين تغادر المستشفى وتستكمل علاجها بالمنزل
حالتها تحسنت.. زوج مي عز الدين يعلن خروجها من المستشفى
دين على المزاج .. علي جمعة يرد على مرددي شائعة الفجر الكذاب
10 جنيهات .. ارتفاع جديد فى سعر الذهب عيار 21 اليوم 7-3-2026
السعودية: صاروخ باليستي إيراني يصيب منطقة غير مأهولة
من إيقاف لصدمة داخل جدران الاتحاد السكندري بعد قرار الفيفا .. ما القصة؟
محمد فريد: معدل الادخار الحالي 10% فقط ويجب سد الفجوة عبر الاستثمار الأجنبي
اللي هلاقيه فاطر هشلفط وشه .. القبض على حودة كرامة لتحريضه على العنف والبلطجة
أحب أكون أم.. رحمة أحمد: أستمتع بالحياة وتجاوز أي شيء يضايقني
بقوة 760 حصانًا.. مواصفات GMC سييرا الكهربائية وهذا سعرها عالميًا
جدول الليالي الوترية في رمضان 2026 وموعد ليلة القدر في مصر
بعد إيران.. ترامب يلوح بتغييرات كبيرة في كوبا.. ويؤكد: شكلها يقترب من النهاية
اقتصاد

10 جنيهات .. ارتفاع جديد فى سعر الذهب عيار 21 اليوم 7-3-2026

الذهب
الذهب
محمد يحيي

جدد سعر أشهر أعيرة الذهب ارتفاعه مع اقتراب انتهاء تداولات مساء اليوم السبت الموافق 7-3-2-2026 داخل محلات الصاغة المصرية.

زيادة جديدة

وارتفع سعر جرام الذهب مقدار 10 جنيهات جديدة  وذلك للمرة الثالثة التي يشهد فيها المعدن الأصفر ارتفاعا في تداولاته المسائية.

سعر الذهب

صعود مستمر

وفقا لمتابعات الأسواق والتي سجلت المشغولات الذهبية ارتفاعا على مدار 3 مرات جري التداول عليه ليصعد بمقدار 150 جنيه في المتوسط.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ آخر تحديث لمتوسط سعر الذهب نحو 7250 جنيه للشراء .

سعر الذهب الان في مصر

سعر عيار 24 

بلغ سعر عيار 24 الأكبر نحو8285 جنيه للشراء و 8228 جنيه للبيع.

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 7595 جنيه لللشراء و 7200 جنيه للبيع.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط الأنتشارا نحو 6214 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 5172 دولار للبيع و 5171 دولار للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 58 ألف جنيه شراء و 57.6 ألف جنيه للبيع.

