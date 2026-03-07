10 جنيهات .. ارتفاع جديد فى سعر الذهب عيار 21 اليوم 7-3-2026

جدد سعر أشهر أعيرة الذهب ارتفاعه مع اقتراب انتهاء تداولات مساء اليوم السبت الموافق 7-3-2-2026 داخل محلات الصاغة المصرية.

زيادة جديدة

وارتفع سعر جرام الذهب مقدار 10 جنيهات جديدة وذلك للمرة الثالثة التي يشهد فيها المعدن الأصفر ارتفاعا في تداولاته المسائية.

صعود مستمر

وفقا لمتابعات الأسواق والتي سجلت المشغولات الذهبية ارتفاعا على مدار 3 مرات جري التداول عليه ليصعد بمقدار 150 جنيه في المتوسط.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ آخر تحديث لمتوسط سعر الذهب نحو 7250 جنيه للشراء .

سعر عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأكبر نحو8285 جنيه للشراء و 8228 جنيه للبيع.

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 7595 جنيه لللشراء و 7200 جنيه للبيع.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط الأنتشارا نحو 6214 جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 5172 دولار للبيع و 5171 دولار للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 58 ألف جنيه شراء و 57.6 ألف جنيه للبيع.