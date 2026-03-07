الداعية شريف شحاتة : تعرفت على زوجتي لأول مرة في رؤيا

كشف الداعية الإسلامي الدكتور شريف شحاتة كواليس زواجه، مؤكدًا أن قصته كانت استثنائية ومليئة بالمفاجآت والصدف.

وأوضح شحاتة خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه تعرف على زوجته لأول مرة من خلال رؤيا شاهدها أثناء نومه، حيث رأى أنه يخطّب فتاة لم يكن يعرف عنها شيئًا مسبقًا، ولا عن عائلتها أي معلومات. بعد الاستيقاظ، اعتبر الأمر مجرد حلم عابر، ولم يكن يتوقع أن يتحول إلى واقع.

وأضاف شحاتة أن صديقًا مقرّبًا له، وهو طبيب، رشحه للزواج من فتاة محترمة، وفوجئ حينما رآها تمرّ أمامه مع أخواتها، ليتضح له أنها نفس الفتاة التي شاهدها في الرؤيا.

وبين شحاتة أن أول خطوة عملية كانت الاتصال بعائلتها عبر الهاتف، حيث تحدث مع خالتها وأخبرها بنيته في الزواج، لتتفاجأ الضيفة بالخبر وتضحك قبل أن توافق على المضي قدمًا في الخطبة.

وأشار شحاتة إلى أن هذه التجربة كانت مليئة بالدهشة والصدف، مؤكّدًا أن ما حدث أعطاه شعورًا خاصًا بأن الزواج كان مقدرًا له، وأن الأمور سارت بطريقة سلسة رغم عدم معرفته المسبقة بالفتاة أو عائلتها.