تفاصيل شهادة البنك العربي الأفريقي الدولي المدفوعة مقدما| واقتصادي: توفر سيولة فورية

يقدم البنك العربي الأفريقي الدولي مجموعة متنوعة من شهادات الإدخار التي صممت لتلبية احتياجات العملاء الباحثين عن تحقيق عائد مرتفع مع الاستفادة من السيولة الفورية في الوقت نفسه.

ومن بين أبرز هذه الأوعية الادخارية الشهادة ذات العائد المدفوع مقدما، التي تمنح العميل ميزة الحصول على إجمالي العائد النقدي منذ بداية الاستثمار.

وتتيح هذه الشهادة للعملاء استثمار أموالهم لمدة ثلاث سنوات، مع الحصول على عائد تراكمي يصل إلى 35% من قيمة الشهادة، يتم صرفه بالكامل مقدما عند ربطها.

ويمنح ذلك العميل سيولة مالية فورية من اليوم الأول، ما يجعل هذه الشهادة خيارا مناسبا للراغبين في تحقيق عائد مرتفع مع الاستفادة المبكرة من التدفقات النقدية.

وقال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن الشهادات الادخارية التي تطرحها البنوك، ومن بينها شهادات البنك العربي الأفريقي الدولي، تعكس مرونة القطاع المصرفي في مصر وقدرته على مواكبة المتغيرات الاقتصادية، والتي ساعدت على توفير سيولة فورية، إلى جانب تقديم أدوات مالية جاذبة تساعد على استقطاب مدخرات العملاء.

وأضاف جاب الله- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تنوع الشهادات الادخارية التي توفرها البنوك يتيح للعملاء مجموعة من الخيارات الاستثمارية الآمنة التي تتناسب مع احتياجاتهم المختلفة، كما يسهم في ترسيخ ثقافة الادخار لدى الأفراد.

تفاصيل الشهادة ذات العائد المدفوع مقدما

- قيمة العائد: 35% من قيمة الشهادة تصرف مقدما.

- معدل العائد التراكمي: 15.44% خلال مدة الشهادة.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- دورية صرف العائد: يصرف العائد بالكامل مقدما عند ربط الشهادة.

- الحد الأدنى لربط الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

مثال توضيحي لاستثمار مليون جنيه

عند استثمار مبلغ 1.000.000 جنيه في الشهادة ذات العائد المدفوع مقدما، يحصل العميل على إجمالي عائد قدره 350.000 جنيه يتم صرفه بالكامل في بداية ربط الشهادة، وذلك وفق المعادلة التالية:

1.000.000 × 35% = 350.000 جنيه

ويحصل العميل على قيمة العائد بشكل فوري عند بداية الاستثمار، بينما تظل القيمة الأصلية للشهادة مستثمرة لدى البنك لمدة ثلاث سنوات.

مزايا الشهادة

- الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه مع إمكانية زيادتها بمضاعفات الألف.

- صرف إجمالي العائد مقدما عند بداية الاستثمار.

- الشهادة متاحة للأفراد فقط.

- إمكانية الحصول على قرض بضمان الشهادة.

- إمكانية استرداد الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار.

- في حال الاسترداد المبكر، يتم خصم جزء من العائد الذي صرف مقدما وفقا للشروط المعتمدة من البنك.

ونرصد لكم المستندات المطلوبة لربط الشهادة، والتي جاءت كالتالي:

- تعبئة نموذج طلب شراء الشهادة.

- امتلاك حساب بنكي لدى البنك لإيداع العائد المقدم فيه.