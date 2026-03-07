قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دين على المزاج .. علي جمعة يرد على مرددي شائعة الفجر الكذاب
10 جنيهات .. ارتفاع جديد فى سعر الذهب عيار 21 اليوم 7-3-2026
السعودية: صاروخ باليستي إيراني يصيب منطقة غير مأهولة
من إيقاف لصدمة داخل جدران الاتحاد السكندري بعد قرار الفيفا .. ما القصة؟
محمد فريد: معدل الادخار الحالي 10% فقط ويجب سد الفجوة عبر الاستثمار الأجنبي
اللي هلاقيه فاطر هشلفط وشه .. القبض على حودة كرامة لتحريضه على العنف والبلطجة
أحب أكون أم.. رحمة أحمد: أستمتع بالحياة وتجاوز أي شيء يضايقني
بقوة 760 حصانًا.. مواصفات GMC سييرا الكهربائية وهذا سعرها عالميًا
جدول الليالي الوترية في رمضان 2026 وموعد ليلة القدر في مصر
بعد إيران.. ترامب يلوح بتغييرات كبيرة في كوبا.. ويؤكد: شكلها يقترب من النهاية
رفضت الضرة.. زوج يشغل النار في زوجتة بالاسماعيلية
الطقس غدًا الأحد.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ الفجر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

تفاصيل شهادة البنك العربي الأفريقي الدولي المدفوعة مقدما| واقتصادي: توفر سيولة فورية

تفاصيل شهادة البنك العربي الأفريقي الدولي المدفوعة مقدما| واقتصادي: توفير سيولة فورية
تفاصيل شهادة البنك العربي الأفريقي الدولي المدفوعة مقدما| واقتصادي: توفير سيولة فورية
ياسمين القصاص

يقدم البنك العربي الأفريقي الدولي مجموعة متنوعة من شهادات الإدخار التي صممت لتلبية احتياجات العملاء الباحثين عن تحقيق عائد مرتفع مع الاستفادة من السيولة الفورية في الوقت نفسه.

ومن بين أبرز هذه الأوعية الادخارية الشهادة ذات العائد المدفوع مقدما، التي تمنح العميل ميزة الحصول على إجمالي العائد النقدي منذ بداية الاستثمار.

وتتيح هذه الشهادة للعملاء استثمار أموالهم لمدة ثلاث سنوات، مع الحصول على عائد تراكمي يصل إلى 35% من قيمة الشهادة، يتم صرفه بالكامل مقدما عند ربطها. 

ويمنح ذلك العميل سيولة مالية فورية من اليوم الأول، ما يجعل هذه الشهادة خيارا مناسبا للراغبين في تحقيق عائد مرتفع مع الاستفادة المبكرة من التدفقات النقدية.

وقال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن الشهادات الادخارية التي تطرحها البنوك، ومن بينها شهادات البنك العربي الأفريقي الدولي، تعكس مرونة القطاع المصرفي في مصر وقدرته على مواكبة المتغيرات الاقتصادية، والتي ساعدت على توفير سيولة فورية، إلى جانب تقديم أدوات مالية جاذبة تساعد على استقطاب مدخرات العملاء.

وأضاف جاب الله- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تنوع الشهادات الادخارية التي توفرها البنوك يتيح للعملاء مجموعة من الخيارات الاستثمارية الآمنة التي تتناسب مع احتياجاتهم المختلفة، كما يسهم في ترسيخ ثقافة الادخار لدى الأفراد.

تفاصيل الشهادة ذات العائد المدفوع مقدما

 - قيمة العائد: 35% من قيمة الشهادة تصرف مقدما.

 - معدل العائد التراكمي: 15.44% خلال مدة الشهادة.

 - مدة الشهادة: 3 سنوات.

 - دورية صرف العائد: يصرف العائد بالكامل مقدما عند ربط الشهادة.

 - الحد الأدنى لربط الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

مثال توضيحي لاستثمار مليون جنيه

عند استثمار مبلغ 1.000.000 جنيه في الشهادة ذات العائد المدفوع مقدما، يحصل العميل على إجمالي عائد قدره 350.000 جنيه يتم صرفه بالكامل في بداية ربط الشهادة، وذلك وفق المعادلة التالية:

1.000.000 × 35% = 350.000 جنيه

ويحصل العميل على قيمة العائد بشكل فوري عند بداية الاستثمار، بينما تظل القيمة الأصلية للشهادة مستثمرة لدى البنك لمدة ثلاث سنوات.

مزايا الشهادة

 - الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه مع إمكانية زيادتها بمضاعفات الألف.

 - صرف إجمالي العائد مقدما عند بداية الاستثمار.

 - الشهادة متاحة للأفراد فقط.

 - إمكانية الحصول على قرض بضمان الشهادة.

 - إمكانية استرداد الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار.

 - في حال الاسترداد المبكر، يتم خصم جزء من العائد الذي صرف مقدما وفقا للشروط المعتمدة من البنك.

ونرصد لكم المستندات المطلوبة لربط الشهادة، والتي جاءت كالتالي: 

 - تعبئة نموذج طلب شراء الشهادة.

 - امتلاك حساب بنكي لدى البنك لإيداع العائد المقدم فيه.

شهادات البنك العربي الإفريقي شهادات البنك العربي الإفريقي شهادات الإدخار البنك العربي الأفريقي الدولي مبلغ مقدما

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسماعيل قاآني

بعد اختفائه منذ مقتل خامنئي.. منشور غامض منسوب لقائد فيلق القدس من داخل إسرائيل يشعل الجدل

الصيام على جنابة في رمضان

هل الصيام على جنابة في رمضان صحيح؟.. تأخير الاغتسال حرام بهذه الحالة

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

موعد عيد الفطر 2026

3 أيام إجازة رسمية.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر

حمادة هلال

نعمة الستر.. حمادة هلال يرد على ياسمين عبد العزيز بشأن الأعلى مشاهدة

كريم فؤاد

الأشعة تحسم.. إعلامية تفجر مفاجأة بشأن إصابة كريم فؤاد مع الأهلي

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز ترد على حمادة هلال وتتجاهل تعليق محمد سامي المثير للجدل

بزشكيان

أنتم إخواننا.. الرئيس الإيراني يعلن وقف الهجمات ضد دول الخليج

ترشيحاتنا

جيش الاحتلال

صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب والقدس بعد هجوم صاروخي إيراني

عمرو الليثي

عمرو الليثي يجبر بخاطر عاملين بمحل " ميكانيكي سيارات " ويهديهم جائزة مالية

عمرو الليثي

قصة نجاح بطلها ابن بني سويف .. مدحت من عامل بمصنع رخام إلى مصدر لأوروبا

بالصور

معلومات لا تعرفها عن حصوات اللوزتين.. أسبابها وأعراضها وطرق العلاج

ما هي حصوات اللوزتين؟
ما هي حصوات اللوزتين؟
ما هي حصوات اللوزتين؟

تجاهل يجدد الأزمة بين ياسمين عبدالعزيز ومي عمر لسبب صادم |القصة الكاملة

ياسمين عبد العزيز ومي عمر
ياسمين عبد العزيز ومي عمر
ياسمين عبد العزيز ومي عمر

قلة النوم في رمضان تهدد صحتك.. كيف يؤثر السهر على الدماغ والقلب والمناعة؟

تأثير قلة النوم على الجهاز العصبي
تأثير قلة النوم على الجهاز العصبي
تأثير قلة النوم على الجهاز العصبي

هل يسبب تناول التمر على الإفطار انخفاض سكر الدم؟.. دراسة تجيب

حقيقة تسبب التمر في رفع سكر الدم عند تناوله بعد الإفطار
حقيقة تسبب التمر في رفع سكر الدم عند تناوله بعد الإفطار
حقيقة تسبب التمر في رفع سكر الدم عند تناوله بعد الإفطار

فيديو

ميمي جمال

بابا مسلم وماما مسيحية.. ميمي جمال تكشف الأسرارها في حبر سري

ليلى عبد اللطيف

هل رمضان السنة دي هيكون 17 يوم بس؟.. رد ناري من ليلى عبد اللطيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

المزيد