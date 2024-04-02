العربي الأفريقي الدولي: رفع رسوم استخدام البطاقات الائتمانية بنسبة 10%

أعلن البنك العربي الأفريقي الدولي، عن الرسوم والمصروفات المتعلقة ببطاقات الائتمان ATM التابعة له بمختلف فئاتها.

قال البنك في بيان على موقعه الرسمي قبل قليل، إن التعديل شمل عدد من بطاقات الإئتمان من بينها بطاقات كروت فيزا " جولد، بلاتينيوم، سيجنتشر"، و ماستر كارد " تيتينيوم، وورلد إليت"

ورفع البنك من مصروفات تغيير العملة على بطاقات الائتمان بواقع 10%، بخلاف رسوم السحب النقدي من ماكينة الصراف الآلي الخاصة بالبنك العربي الأفريقي الدولي بنسبة 3% بحد أدنى 30 جنيها.

كما أن مصروفات السحب النقدي من ماكينة ATM خارج مصر فتبلغ 3% بحد أدنى 40 جنيها، بجانب مصروفات السحب النقدي من نقاط البيع الآلية (POS) داخل مصر بنسبة 1.85% بحد أدنى 15 جنيها، ومن خارج مصر هي 2.5% بحد أدنى 25 جنيها.

وتبلغ مصاريف تغيير العملة تبلغ 10%، وسعر الفائدة 4.99%، وسجل سعر فائدة التقسيط سواء السحب نقدي أو المشتريات بنسبة1.85%.

و بلغ حد السحب النقدي 90% من تلك البطاقات .