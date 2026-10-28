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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

آبل تفعلها مجدداً.. كل ما نعرفه عن الجيل الثاني من أرخص MacBook Neo 2

ماك بوك MacBook Neo 2
ماك بوك MacBook Neo 2
لمياء الياسين

لم تنتهِ شركة آبل بعد من تطوير حاسوبها المحمول الأرخص ثمناً، وتشير التقارير إلى أن الجيل الثاني من جهاز MacBook Neo مُخطط له في النصف الأول من عام 2027.

مواصفات أجهزة Mac 

بحسب التسريبات، من المتوقع إطلاق جهاز ماك بوك نيو 2 ، خلال الأشهر الستة الأولى من العام المقبل.

 وأُطلق جهاز نيو الأصلي ، في مارس 2026، لذا فإن إصدار نسخة جديدة في الربيع أو أوائل الصيف سيحافظ على دورة التحديثات السنوية تقريبًا، حتى مع استمرار مشاكل ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) ووحدات التخزين .


يبدو أن التغييرات الرئيسية تتمثل في الانتقال إلى معالج A19 Pro وزيادة سعة الذاكرة الأساسية من 8 جيجابايت إلى 12 جيجابايت.

ومن المتوقع أيضًا إضافة ألوان جديدة إلى جانب الألوان الحالية،  ولا يزال من غير المرجح أن يدعم هذا الطراز شاشة لمس. من المحتمل أن يرتفع السعر عن سعر الإصدار الأصلي البالغ 599 دولارًا والذي استقر لاحقًا عند 699 دولارًا )، ولكن من المتوقع أن يظل Neo 2 أحد أفضل الخيارات قيمةً ضمن تشكيلة أجهزة Mac من Apple.

ماك بوك نيو


تأتي هذه التحديثات ذات الأسعار المعقولة في الوقت الذي تستعد فيه آبل لخطوات أكبر نحو فئات أعلى. 

من المقرر الكشف عن أولى طرازات MacBook Pro بشاشة OLED تعمل باللمس في 28 أكتوبر، ومن المتوقع أن تُدخل بعض التغييرات التصميمية على تصميم MacBook Pro الحالي.

وبالنسبة لمن يبحث عن جهاز ماك بسعر معقول مع الحفاظ على أداء قوي وعمر بطارية ممتاز وسعر مناسب، قد يُقدّم جهاز Neo 2 تحسينات قيّمة. 

قد تؤثر ضغوط سلاسل التوريد على التوقيت الدقيق أو المواصفات النهائية، لكنّ التوقعات الحالية هي أن يكون الجهاز متاحًا في النصف الأول من عام 2027.

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