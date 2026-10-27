صورك وأرقامك في خطر.. خطوة إجبارية لتأمين هاتفك قبل الاتصال بالواي فاي

في عصر التكنولوجيا الرقمية، أصبح الاتصال بشبكات الواي فاي العامة والمجانية أمرًا لا غنى عنه للكثيرين، إلا أن خبراء الأمن السيبراني يحذرون من أن هذه الشبكات قد تتحول إلى "مصيدة" سهلة للقراصنة (الهاكرز) لاختراق الهواتف الذكية وسرقة أدق تفاصيل الحياة الشخصية، بدءًا من الصور ومقاطع الفيديو، وصولًا إلى البيانات المصرفية والأسماء المسجلة.

آليات الاختراق.. كيف يسرق اللصوص بياناتك؟

لا يتطلب اختراق الهواتف عبر "الواي فاي" مجهودًا معقدًا في كثير من الأحيان؛ حيث يعتمد المخترقون على أجهزة معدة مسبقًا للتنصت على الشبكات، أو يقومون بإنشاء شبكات وهمية بأسماء مضللة. وبمجرد اتصال الضحية بالشبكة، يتمكن القرصان من اعتراض حركة مرور البيانات، والاطلاع على كافة ملفات الجهاز وصلاحياته غير المحمية، مستغلين غياب برامج الحماية أو تفعيل إعدادات "المشاركة المتقدمة للملفات والطابعات" التي تتيح لأي مستخدم آخر على نفس الشبكة رؤية محتويات الهاتف.

خطوة حاسمة قبل الاتصال

تعد الخطوة الأهم والركيزة الأساسية للأمان قبل الاتصال بأي شبكة "واي فاي" جديدة، هي الرفض القاطع لمشاركة البيانات الشخصية (مثل الموقع الجغرافي، رقم الهاتف، أو إمكانية الوصول للصور). ولتحصين الهاتف، يجب اتباع حزمة الإجراءات التالية:

• إيقاف إعدادات المشاركة: الانتقال فورًا إلى إعدادات الشبكة والمشاركة في الجهاز، وتغيير الإعدادات المتقدمة لإيقاف تشغيل مشاركة الملفات والمجلدات.

• تثبيت برامج مكافحة الفيروسات (Anti-virus): ضرورة وجود برنامج حماية قوي ومحدث على الهاتف لمنع دخول الملفات المشبوهة أو البرمجيات الخبيثة.

• تفعيل خطوات الأمان الثنائية: مراجعة تحديثات نظام التشغيل وتنشيط جدران الحماية الافتراضية للهاتف.

محاذير أمنية تجنبك السقوط في فخ التجسس

لحماية خصوصيتك ومنع استغلال هاتفك كأداة للتجسس عليك، يوصي الخبراء بالانتباه الشديد للثغرات التالية:



صلاحيات الميكروفون والكاميرا:

يجب مراقبة التطبيقات التي تطلب إذن الوصول للميكروفون والكاميرا. ويُنصح بتنزيل تطبيقات فحص الأمان المتخصصة لتحديد الأجهزة والبرامج التي تمتلك هذه الصلاحيات وإغلاقها فورًا، واستخدام برمجيات حجب استغلال الكاميرا لمنع التصوير السري.



فخ الإعلانات والألعاب المجانية:

ينبغي تجنب الألعاب والتطبيقات المجانية الغارقة في الإعلانات الموجهة؛ إذ إن الضغط العشوائي على هذه الإعلانات يفتح أبوابًا خلفية لتثبيت برامج التجسس بسهولة.



اختلاف أنظمة التشغيل

يجب إدراك أن لكل هاتف نظام تشغيل مخصص له (مثل أندرويد أو iOS)، مما يتطلب معرفة الثغرات الخاصة بكل نظام وتطبيق إجراءات الأمان المتوافقة معه بدقة.



استخدام الأطفال لهواتف البالغين:

يُشكل تسليم الهواتف للأطفال منفذًا خطيرًا للاختراق. فالأطفال يميلون لتنزيل تطبيقات وألعاب عشوائية تحتوي على برمجيات منبثقة (Pop-ups) تحيل المستخدم إلى مصادر غير موثوقة ومواقع مشبوهة.



النوافذ البيضاء الخبيثة:

احذر من ظهور النوافذ البيضاء الفارغة أثناء تصفح الإنترنت؛ فخلال ثوانٍ معدودة من بقاء هذه النوافذ مفتوحة، يتم من وراء الكواليس تثبيت فيروسات تجسس وبرامج خبيثة تمنح المخترق سيطرة كاملة على هاتفك.

