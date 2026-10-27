حادث مأساوي في جنوب السودان.. لاعب يطلق النار على حكم بعد إشهاره البطاقة الصفراء

شهدت كرة القدم في جنوب السودان حادثًا مأساويًا، بعدما تعرض حكم مباراة لإطلاق نار في الرأس على يد أحد اللاعبين، عقب مواجهة أُقيمت يوم الأحد 25 أكتوبر 2026، في منطقة كوكوري بمقاطعة مفولو، التابعة لولاية غرب الاستوائية.

وبحسب المعلومات المتداولة عن الواقعة، فإن الحادث وقع في تمام الساعة الرابعة عصرًا بالتوقيت المحلي، بعدما أقدم لاعب على استخدام سلاح ناري وأطلق الرصاص على الحكم، في واقعة يُقال إنها جاءت عقب إشهار البطاقة الصفراء في وجهه.

الشرطة تلاحق اللاعب المتهم بإطلاق النار

وأفادت التقارير بأن المشتبه به فرّ من موقع الحادث عقب إطلاق النار، فيما تواصل الشرطة ملاحقته، وسط مطالبات بالتحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ولم تتضح حتى الآن هوية الحكم أو تفاصيل حالته الصحية، في ظل صعوبات التواصل مع المنطقة التي شهدت الحادث، بسبب ضعف تغطية شبكات الاتصالات.

وأثارت الواقعة ردود فعل غاضبة في الأوساط الرياضية والمحلية، حيث أدان اللواء واي واي الحادث، داعيًا المواطنين إلى التعاون مع السلطات من أجل القبض على المشتبه به، ومؤكدًا أهمية ترسيخ قيم السلام والاحترام داخل الملاعب الرياضية.

من جانبه، استنكر جاستن روتو، نائب رئيس اتحاد يامبيو لكرة القدم، استخدام الرصاص الحي ضد حكم مباراة، داعيًا إلى فتح تحقيق عاجل ومحاسبة المسؤول عن الواقعة.

كما أوضح نوح فيليب عيسى، وزير الإعلام والاتصالات بولاية غرب الاستوائية، أن السلطات تعمل على جمع المعلومات المتعلقة بالحادث، في ظل ضعف الاتصالات بالمنطقة.

وتعيد الواقعة المأساوية تسليط الضوء على خطورة العنف في الملاعب، وضرورة توفير الحماية للحكام واللاعبين، وضمان عدم تحول الخلافات الرياضية إلى اعتداءات تهدد الأرواح.