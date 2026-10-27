مساعد وزير الري: احتياجات مصر المائية تتجاوز 88 مليار متر مكعب سنويا

أكد المهندس محمد عمر مكرم، مساعد وزير الموارد المائية والري للمشروعات الكبرى والرقمنة، أن المياه تمثل أساس الزراعة والصناعة والتوسع العمراني، مشيرًا إلى أهمية إدارة الموارد المائية المتاحة بكفاءة لتلبية احتياجات الدولة المصرية.

وقال مكرم، خلال مداخلة هاتفية لـ “تغطية خاصة”، عبر فضائية “الحياة”، أن حصة مصر المائية تبلغ نحو 55.5 مليار متر مكعب سنويًا، إلى جانب الموارد المائية الأخرى، ومنها مياه الأمطار التي يتم تجميعها من المناطق الجبلية والسياحية، والتي أشار إلى أنها تضيف نحو 10 مليارات متر مكعب، فضلًا عن المياه الجوفية التي يجري السحب منها وفق معدلات آمنة.

وتابع أن إجمالي الموارد المائية المتاحة يتجاوز 65 مليار متر مكعب، في حين تصل احتياجات الدولة المصرية من المياه إلى أكثر من 88 مليار متر مكعب سنويًا، وهو ما يعكس حجم الفجوة بين الموارد والاحتياجات المائية.

وشدد على أهمية إعادة تدوير المياه باعتبارها أحد الحلول التي تعتمد عليها الدولة للمساهمة في سد العجز المائي، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، بما يدعم متطلبات التنمية في مختلف القطاعات.

ترشيد الاستهلاك المائي

وأشار إلى أن الدولة تتجه أيضًا إلى استيراد بعض المحاصيل الزراعية من الخارج، خاصة المحاصيل التي تتطلب كميات كبيرة من المياه لإنتاجها، في إطار جهود ترشيد الاستهلاك المائي وتخفيف الضغط على الموارد المحلية.