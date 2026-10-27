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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ياسر إبراهيم خارج حسابات الأهلي في مواجهة مودرن سبورت

ياسر ابراهيم
ياسر ابراهيم
محمد بدران   -  
باسنتي ناجي

تلقى النادي الأهلي ضربة جديدة قبل مواجهة مودرن سبورت، المقرر إقامتها مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز، بعدما كشفت تقارير إعلامية عن غياب ياسر إبراهيم عن المباراة بسبب إصابته في الكاحل.

وذكرت قناة أون سبورت، وفقًا للتقارير، أن ياسر إبراهيم لن يتمكن من المشاركة في مواجهة مودرن سبورت المقبلة، في ظل معاناته من إصابة في الكاحل، وهو ما يمثل غيابًا جديدًا للفريق الأحمر قبل اللقاء المرتقب.

ويأتي غياب ياسر إبراهيم في توقيت يسعى خلاله الأهلي إلى استعادة توازنه وتصحيح المسار، بعد التعادل أمام القناة بنتيجة 3-3 في الجولة الماضية من المسابقة.

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت في الدوري المصري

ويستعد الأهلي لمواجهة مودرن سبورت في الخامسة مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في مباراة يسعى خلالها الفريق الأحمر لتحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط جديدة في مشواره بالمسابقة.

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة بالنسبة للجهاز الفني واللاعبين، في ظل الرغبة في استعادة الثقة وتصحيح الأخطاء التي ظهرت خلال المواجهات الأخيرة، إلى جانب تحسين موقف الفريق في جدول ترتيب الدوري.

الأهلي يبحث عن استعادة الانتصارات بعد التعادل مع القناة

ويدخل الأهلي المواجهة المقبلة بهدف استعادة الانتصارات المحلية، بعدما تعادل مع القناة بنتيجة 3-3، في مباراة فقد خلالها الفريق نقطتين مهمتين في سباق المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الجهاز الفني إلى معالجة الأخطاء الدفاعية التي ظهرت خلال اللقاء الأخير، وتجهيز العناصر المتاحة بالشكل المناسب، لتعويض الغيابات وتحقيق نتيجة إيجابية أمام مودرن سبورت.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ومودرن سبورت

ومن المنتظر أن تُنقل مباراة الأهلي ومودرن سبورت عبر قناة أون سبورت، الناقل التلفزيوني لمباريات الدوري المصري الممتاز، على أن تُحدد تفاصيل التغطية والاستوديو التحليلي وفقًا لجدول البث الرسمي للقناة.

ويأمل الأهلي في حصد النقاط الثلاث ومصالحة جماهيره، رغم الغياب المرتقب لياسر إبراهيم بسبب الإصابة، مع التركيز على تصحيح الأخطاء الدفاعية والعودة إلى طريق الانتصارات خلال المرحلة المقبلة.

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