الزمالك يختتم تدريباته إستعداداً لمواجهة المقاولون العرب

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم الثلاثاء على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعدادًا للقاء المقاولون العرب المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.



وحرص الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال على تخفيف الحمل البدني للاعبين خوفًا من تعرضهم للإجهاد قبل لقاء الغد، وأدى اللاعبون فقرة بدنية تحت قيادة البرتغالي نونو كوستا ريبيرو مدرب الأحمال ، وتضمنت تدريبات الركض حول الملعب، بالإضافة إلى بعض التدريبات الخفيفة بالكرة.

و ركز الجهاز الفني على الجوانب الفنية، وقام المدير الفني بتقسيم اللاعبين لمجموعات لخوض تدريبات خططية في إطار الاستعداد للمباراة المقبلة، وحرص الجهاز الفني على توجيه اللاعبين باستمرار خلال هذه الفقرة، وفي ختام المران خاض اللاعبون تقسيمة فنية، لتنفيذ ما تم التدريب عليه خلال الفقرة الخططية.

ويستضيف الزمالك نظيره المقاولون العرب في الثامنة مساء غدٍ الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.