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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شباب الأهلي يواصل انطلاقته الرائعة ويحقق فوزه الثالث توالياً

شباب الأهلي
شباب الأهلي
حسام الحارتي

واصل فريق شباب الأهلي الإماراتي انطلاقته الرائعة في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة وحقق فوزه الثالث توالياً بالتغلب على ضيفه الاستقلال الإيراني بهدفين دون رد الثلاثاء في إطار الجولة الثالثة من مرحلة الدوري.
 

وانتهى الشوط الأول على وقع التعادل السلبي وفي الشوط الثاني أحرز ماتيوساو الهدف الأول لشباب الأهلي في الدقيقة 69 قبل أن يسجل البرازيلي بيزيرا الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 84.

وأصبح رصيد شباب الأهلي 9 نقاط بعد تحقيقه للفوز الثالث توالياً فصعد للمركز الثاني في مرحلة الدوري لمنطقة الغرب متخلفاً بفارق الأهداف فقط خلف مواطنه العين.

من جانبه تجمد رصيد الاستقلال عند 6 نقاط في المركز الخامس.

فريق شباب الأهلي الإماراتي شباب الأهلي الإماراتي بطولة دوري أبطال آسيا دوري أبطال آسيا الإيراني العين

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