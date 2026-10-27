«أهلي ميت عقبة».. محمد عبد الجليل ينتقد كثرة لاعبي الزمالك في الأهلي

انتقد محمد عبد الجليل، نجم الأهلي السابق، مستوى الفريق وسياسة التعاقدات، مؤكدًا أن الفوز على كيتارا الأوغندي لا يمثل مقياسًا حقيقيًا للحكم على مستقبل الفريق، مشيرًا إلى أن المباراة كانت خفيفة وخادعة، لكنه لاحظ خلالها ظهور روح الأهلي لدى اللاعبين الذين قضوا سنوات طويلة داخل النادي، رغم تراجع الأداء في بعض الفترات.

الاهلي

وقال عبد الجليل، خلال حواره مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الكلام المظبوط»، إن الأهلي فقد جزءًا من هويته بسبب كثرة اللاعبين القادمين من أندية مختلفة، وعلى رأسها الزمالك، متسائلًا: «تخيل أنت النادي الأهلي بيلعب فيه 5 لعيبة من نادي الزمالك، يعني بقت أهلي ميت عقبة مش أهلي الجزيرة»، مشددًا على أن هوية الأهلي تتمثل في الروح والقتال حتى آخر دقيقة، ورفض الاستسلام للهزيمة أو التعادل.

وأضاف نجم الأهلي السابق أن الفريق يحتاج إلى إعادة بناء هويته، منتقدًا غياب الروح والعزيمة التي اعتاد عليها جمهور القلعة الحمراء، موضحًا أن نقل هذه الثقافة إلى اللاعبين أصبح صعبًا مع زيادة عدد العناصر الجديدة، وأن المؤشرات الحالية لا تدعو إلى التفاؤل بدرجة كبيرة، محذرًا من أن معالجة الأزمات بشكل متسرع قد تؤدي إلى تفاقمها.