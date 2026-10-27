عمرو الدردير: ما حدث من بعض لاعبي الزمالك في رواندا كارثة لو ثبتت صحته

أثار عمر الدردير، حالة من الجدل بعد تعليقه على ما تردد بشأن تصرفات بعض لاعبي الزمالك خلال رحلة الفريق إلى رواندا، مطالبًا بضرورة محاسبة المسؤولين حال التأكد من صحة هذه الأنباء، وعدم مرور الواقعة دون اتخاذ إجراءات حاسمة.

وكتب الدردير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «اللي حصل من بعض لاعبي الزمالك في رواندا ده لو حقيقي تبقى كارثة، مينفعش تمر مرور الكرام، والكل لازم يتحاسب من أصغر لأكبر واحد».

ويأتي تعليق الدردير في الوقت الذي يستعد فيه الزمالك لخوض مواجهة مهمة أمام المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز، وسط تطلعات الفريق الأبيض لمواصلة نتائجه الإيجابية والمنافسة بقوة على صدارة جدول الترتيب.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع المقاولون العرب في تمام الساعة الثامنة مساء الأربعاء المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الفريق الأبيض إلى استغلال دفعة الفوز الأخير لمواصلة انتصاراته المحلية وحصد ثلاث نقاط جديدة، تساعده على مواصلة مطاردة بيراميدز والأهلي في سباق المنافسة على لقب الدوري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون العرب

ومن المنتظر نقل مباراة الزمالك والمقاولون العرب عبر شبكة قنوات «أون سبورت»، الناقل لمنافسات الدوري المصري الممتاز، مع تقديم تغطية للمباراة وتحليل فني لأبرز أحداثها واستعدادات الفريقين.

ويأمل الزمالك في تحقيق الفوز خلال المواجهة المقبلة، لمواصلة مشواره في المسابقة المحلية، في الوقت الذي تترقب فيه جماهيره تطورات ما أثير بشأن تصرفات بعض اللاعبين خلال رحلة رواندا، في انتظار اتضاح حقيقة الواقعة وموقف النادي منها.