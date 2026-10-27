محمد عبد الجليل ينتقد طريقة التعامل مع أحمد رضا في الأهلي: «عيب إن حد يعمل في النادي كده»

انتقد محمد عبد الجليل طريقة التعامل مع أحمد رضا، لاعب الأهلي، خلال حديثه مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الكلام المظبوط»، مؤكدًا أن اللاعب لو كان ناضجًا فعليه تقبل قرارات المدير الفني والتركيز في التدريبات بدلًا من الدخول في أزمات، مشيرًا إلى أن رد الفعل يختلف من لاعب لآخر حسب درجة نضجه.

الأهلي

وأضاف عبد الجليل: «أحمد رضا أنا لو شفته في الشارع، أقسم بربي ما يزعلش مني الولد، لأني ما لعبش كتير، معرفوش، معرفش شكله، فعيب إن حد يعمل في النادي الأهلي كده»، وذلك بعدما سأله هاني حتحوت عن موقف اللاعب، خاصة أنه سبق له الخروج على سبيل الإعارة والمشاركة بانتظام.

وتطرق عبد الجليل إلى عدم الاستقرار في اختيارات لاعبي خط الوسط بالأهلي، موضحًا أنه لا يعرف حتى الآن الترتيب الواضح للاعبين في هذا المركز، في ظل التغييرات المستمرة بين عمر الساعي ومروان عطية وأكرم توفيق وأحمد رضا وأفشة وإمام عاشور وزيزو وكوكا، متسائلًا عن أسباب تراجع مشاركة بعض اللاعبين، ومحذرًا من أن تكرار تغيير المراكز قد يؤثر أيضًا على كريم فؤاد.