بمشاركة 20 دولة وحضور دولي رفيع.. شرم الشيخ تشهد افتتاح بطولة العالم للسباحة بالزعانف للجامعات

تقام مساء اليوم بمدينة شرم الشيخ افتتاح بطولة العالم للسباحة بالزعانف للجامعات، وسط أجواء احتفالية واهتمام رياضي ودولي واسع، بمشاركة نحو 200 لاعب ولاعبة يمثلون 20 دولة حول العالم.

وتأتي استضافة شرم الشيخ لهذا الحدث لتؤكد مكانة مصر الرائدة على خريطة الرياضة الجامعية الدولية، ولدعم ملف السياحة الرياضية في محافظة جنوب سيناء.

ويشهد مقر "مدينة الشباب والرياضة" بشرم الشيخ، حفل افتتاح النسخة الثالثة من البطولة مما يعكس قدرة مصر على استضافة البطولات الرياضية الكبرى.

ويشهد حفل الافتتاح حضور نخبة من القيادات الرياضية والتنفيذية والمجلس الدولي للرياضة الجامعية، يتقدمهم:



الأستاذ الدكتور أحمد كامل مهدي – رئيس اللجنة المنظمة للبطولة.



الكابتن سامح نبيل الشاذلي – رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ.



الدكتور أشرف صبحي – وزير الشباب والرياضة السابق ورئيس الاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية (FASU).

الأستاذ محمود عبد العزيز – ممثل عن وزير الشباب والرياضة.

جين ليو – نائب رئيس الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية (FISU).

اللواء دكتور إسماعيل محمد كمال – محافظ جنوب سيناء.

هذا ومن المقرر أن تنطلق المنافسات الرسمية للبطولة يومي 28 و29 أكتوبر الجاري على حمام السباحة الأولمبي بالمدينة الرياضية بشرم الشيخ، والذي جهز وفق أعلى المعايير الدولية لضمان تقديم بطولة تتناسب مع تطلعات الفرق المشاركة والاتحادات الدولية المعنية.