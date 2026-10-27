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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الدول الأكثر تتويجًا بالكرة الذهبية.. هاري كين يعيد إنجلترا إلى الواجهة

هاري كين
هاري كين
حمزة شعيب

تحتفظ جائزة الكرة الذهبية بمكانة استثنائية في عالم كرة القدم، باعتبارها واحدة من أبرز الجوائز الفردية التي يتنافس نجوم اللعبة على حصدها منذ انطلاقها عام 1956، وشهد تاريخها تتويج أساطير من مختلف البلدان، مع تفاوت عدد الفائزين من دولة إلى أخرى.

وأعاد الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ، اسم إنجلترا إلى واجهة المنافسة على الجائزة، بعدما توج بالكرة الذهبية لعام 2026، وفقًا لما ورد في التقرير الأصلي، ليصبح خامس لاعب إنجليزي مختلف يحقق هذا الإنجاز، والأول منذ تتويج مايكل أوين عام 2001.

فرنسا تتصدر قائمة الدول الأكثر تتويجًا بالكرة الذهبية

بحسب تقرير نشرته شبكة «GIVEMESPORT» البريطانية، تتصدر فرنسا قائمة الدول التي قدمت أكبر عدد من اللاعبين الفائزين بالكرة الذهبية، بواقع 6 لاعبين مختلفين، هم ريمون كوبا، وميشيل بلاتيني، وجان بيير بابان، وزين الدين زيدان، وكريم بنزيما، وعثمان ديمبيلي.

ويتصدر ميشيل بلاتيني قائمة أبرز النجوم الفرنسيين المتوجين بالجائزة، بعدما فاز بها ثلاث مرات متتالية أعوام 1983 و1984 و1985، بينما حصد كريم بنزيما الجائزة عام 2022، قبل أن ينضم عثمان ديمبيلي إلى قائمة الفائزين في عام 2025.

ورغم تصدر فرنسا من حيث عدد اللاعبين المختلفين الفائزين بالجائزة، فإن الأرجنتين تتمتع بمكانة استثنائية بفضل ليونيل ميسي، الذي حصد الكرة الذهبية 8 مرات، ليصبح اللاعب الأكثر تتويجًا بها في التاريخ.

إنجلترا وألمانيا وإيطاليا.. 5 فائزين من كل دولة

شهدت الكرة الذهبية تتويج 5 لاعبين إنجليز مختلفين عبر تاريخها، هم ستانلي ماثيوز، وبوبي تشارلتون، وكيفن كيجان، ومايكل أوين، وهاري كين.

وكان ستانلي ماثيوز أول لاعب يفوز بالجائزة في تاريخها عام 1956، فيما توج كيفن كيجان بها مرتين متتاليتين عامي 1978 و1979، قبل أن يحقق مايكل أوين اللقب عام 2001.

وبحسب التقرير، أعاد تتويج كين الجائزة إلى إنجلترا بعد غياب استمر 25 عامًا، ليضيف اسمه إلى قائمة أبرز النجوم الإنجليز الذين حصدوا هذا التكريم الفردي.

وعلى الجانب الألماني، تضم قائمة الفائزين خمسة أسماء مختلفة، هي جيرد مولر، وفرانز بيكنباور، وكارل هاينز رومينيجه، ولوثار ماتيوس، وماتياس زامر، بإجمالي 7 ألقاب، بعدما توج كل من بيكنباور ورومينيجه بالجائزة مرتين.

أما إيطاليا، فقدمت خمسة فائزين مختلفين، هم عمر سيفوري، وجياني ريفيرا، وباولو روسي، وروبرتو باجيو، وفابيو كانافارو، الذي توج بالجائزة عام 2006 بعد مساهمته في قيادة منتخب بلاده للفوز بكأس العالم.

البرازيل وهولندا والبرتغال.. حضور بارز في تاريخ الجائزة

تضم قائمة الدول الأكثر تقديمًا للفائزين بالكرة الذهبية البرازيل بأربعة لاعبين مختلفين، فيما قدمت كل من البرتغال وهولندا وإسبانيا والاتحاد السوفيتي السابق ثلاثة فائزين.

وتستمد البرتغال جانبًا كبيرًا من رصيدها من إنجازات كريستيانو رونالدو، الذي توج بالجائزة خمس مرات، إلى جانب لويس فيجو الفائز بها عام 2000، وأوزيبيو الذي حصدها عام 1965.

أما هولندا، فتملك سبعة ألقاب في تاريخ الجائزة، بفضل يوهان كرويف وماركو فان باستن، اللذين فاز كل منهما بها ثلاث مرات، ورود خوليت الذي توج بها عام 1987.

وتضم القائمة أيضًا عددًا من الدول التي قدمت فائزًا واحدًا فقط، من بينها أوكرانيا وليبيريا والمجر والدنمارك وبلغاريا وكرواتيا.

ليفاندوفسكي وهالاند.. نجوم غابت عنهم الكرة الذهبية

لم يخلُ تاريخ الكرة الذهبية من الجدل بشأن اللاعبين الذين قدموا مواسم استثنائية دون الفوز بالجائزة، ويبرز البولندي روبرت ليفاندوفسكي مثالًا واضحًا على ذلك.

ففي عام 2020، قدم ليفاندوفسكي موسمًا مميزًا مع بايرن ميونخ، لكن مجلة «فرانس فوتبول» قررت إلغاء الجائزة بسبب الظروف الاستثنائية المرتبطة بجائحة كورونا.

كما كان النرويجي إيرلينج هالاند من أبرز المرشحين في عام 2023، بعدما ساهم في قيادة مانشستر سيتي إلى تحقيق الثلاثية التاريخية، التي شملت الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي، إلى جانب تسجيله 36 هدفًا في الدوري خلال موسمه الأول بالمسابقة، لكن الجائزة ذهبت إلى ليونيل ميسي.

وتوضح هذه الحالات أن الفوز بالكرة الذهبية لا يعتمد على الأرقام الفردية وحدها، بل يتأثر أيضًا بالإنجازات الجماعية وتقييم أداء اللاعبين خلال الموسم ومعايير التصويت.

ترتيب الدول الأكثر تقديمًا للفائزين بالكرة الذهبية

وفقًا للقائمة الواردة في التقرير، جاء ترتيب الدول من حيث عدد اللاعبين المختلفين الذين فازوا بالجائزة على النحو التالي:

  • فرنسا: 6 لاعبين.
  • إنجلترا: 5 لاعبين.
  • ألمانيا: 5 لاعبين.
  • إيطاليا: 5 لاعبين.
  • البرازيل: 4 لاعبين.
  • البرتغال: 3 لاعبين.
  • هولندا: 3 لاعبين.
  • إسبانيا: 3 لاعبين.
  • الاتحاد السوفيتي السابق: 3 لاعبين.
  • أوكرانيا: لاعب واحد.
  • اسكتلندا: لاعب واحد.
  • أيرلندا الشمالية: لاعب واحد.
  • ليبيريا: لاعب واحد.
  • المجر: لاعب واحد.
  • الدنمارك: لاعب واحد.
  • التشيك: لاعب واحد.
  • تشيكوسلوفاكيا: لاعب واحد.
  • كرواتيا: لاعب واحد.
  • بلغاريا: لاعب واحد.
  • الأرجنتين: لاعب واحد وفقًا لعدد الفائزين المختلفين الوارد في القائمة، رغم أن ليونيل ميسي وحده فاز بالجائزة 8 مرات.

وتكشف مسيرة الكرة الذهبية عن تفاوت واضح بين الدول من حيث عدد اللاعبين الذين تمكنوا من الفوز بالجائزة، بينما تظل الأرجنتين حالة استثنائية بفضل إنجازات ميسي، الذي انفرد بالرقم القياسي لعدد مرات التتويج.

هاري كين الكرة الذهبية ابطال الكرة الذهبية

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