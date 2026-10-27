شد خفيف في العضلة الضامة.. تطورات جديدة في إصابة حارس الزمالك

تلقى نادي الزمالك أنباء إيجابية بشأن الحالة الطبية لمحمد صبحي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، بعدما كشفت الفحوص الطبية التي خضع لها عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا وأبعدته عن التدريبات، وسط ترقب لموعد عودته إلى المشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويتابع الجهازان الفني والطبي بالقلعة البيضاء تطورات حالة الحارس، من أجل تجهيزه بالشكل الأمثل، في ظل ارتباطات الزمالك المقبلة ببطولة الدوري المصري الممتاز، ورغبة الجهاز الفني في الحفاظ على جاهزية جميع اللاعبين وتجنب تعرضهم لأي مضاعفات نتيجة العودة المبكرة إلى الملاعب.

تفاصيل إصابة محمد صبحي حارس الزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن الأشعة التي خضع لها محمد صبحي أثبتت إصابته بشد خفيف في العضلة الضامة، دون وجود تمزق أو قطع، وهو ما يمنح الجهاز الطبي مؤشرات إيجابية بشأن إمكانية عودته خلال فترة قصيرة.

وأوضح المصدر أن الإصابة لا تستدعي غياب الحارس لفترة طويلة، مشيرًا إلى أن موعد عودته إلى التدريبات الجماعية سيتحدد وفقًا لمدى استجابته للبرنامج العلاجي والتأهيلي، ومدى التحسن الذي تشهده حالته خلال الأيام المقبلة.

وتمنح نتيجة الفحوص الطبية الجهاز الطبي فرصة لوضع برنامج مناسب للتعامل مع الإصابة، مع ضرورة التأكد من تعافي اللاعب بصورة كاملة قبل السماح له بالعودة إلى التدريبات الجماعية، لتجنب تجدد الإصابة أو تعرضه لمضاعفات قد تؤدي إلى زيادة فترة غيابه.

معتمد جمال يترقب عودة حارس الزمالك

من جانبه، يترقب معتمد جمال، المدير الفني للزمالك، تطورات الحالة الصحية لمحمد صبحي، من أجل تحديد مدى إمكانية الاستعانة بخدماته خلال المباريات المقبلة، وفقًا لاحتياجات الفريق ورؤية الجهاز الفني.

وبحسب المصدر، من المنتظر أن يعود الحارس إلى التدريبات خلال أيام، دون تحديد موعد نهائي حتى الآن، في انتظار استجابته للعلاج واستكمال البرنامج التأهيلي، والتأكد من قدرته على المشاركة في المران بصورة طبيعية.

ويحرص الجهاز الفني والطبي للزمالك على عدم التعجل في عودة محمد صبحي، مع إعطاء اللاعب الوقت الكافي للتعافي، على أن يتحدد موقفه النهائي من المشاركة في المباريات المقبلة بناءً على نتائج المتابعة الطبية ومدى جاهزيته البدنية والفنية.

وتأتي هذه التطورات في توقيت مهم بالنسبة للزمالك، الذي يسعى إلى الحفاظ على استقرار صفوفه والاستعداد بقوة للاستحقاقات المقبلة، في انتظار استعادة الحارس جاهزيته الكاملة والعودة للمنافسة على مركز حراسة المرمى داخل الفريق.