قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سنتكوم تنفي انسحاب القوات الأمريكية من مضيق هرمز وتؤكد استمرار مهامها
لافروف: الصراع في أوكرانيا مستمر ومرشح للتصاعد وسط تعثر التسوية
مدبولي يستعرض مقترحات تطوير مطار العاصمة الجديدة وإنشاء منطقة لوجستية استثمارية محيطة به
الدولة والقطاع الخاص.. خطة لتوفير 100 ألف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل
استعدادا لإطلاق مشروع حصين.. مفتي الجمهورية يستقبل النائب محمد أبو العينين
هجوم يستهدف البريد الإلكتروني لجورجيا ميلوني ونواب بالبرلمان الإيطالي
السيول تحاصر إيلات.. إسرائيل تغلق جميع الطرق المؤدية إلى المدينة بسبب الأمطار الغزيرة
انتخابات الكنيست.. 3.2 مليون ناخب يدلون بأصواتهم وسط ترقب اليمين لمصير حكومة الاحتلال
وزير الخارجية: الطلاب المتفوقين ثروة قومية وركيزة أساسية في بناء المستقبل
خامنئي يبحث شروط إنهاء الحرب مع واشنطن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شد خفيف في العضلة الضامة.. تطورات جديدة في إصابة حارس الزمالك

الزمالك
الزمالك
حسن العمدة

تلقى نادي الزمالك أنباء إيجابية بشأن الحالة الطبية لمحمد صبحي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، بعدما كشفت الفحوص الطبية التي خضع لها عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا وأبعدته عن التدريبات، وسط ترقب لموعد عودته إلى المشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويتابع الجهازان الفني والطبي بالقلعة البيضاء تطورات حالة الحارس، من أجل تجهيزه بالشكل الأمثل، في ظل ارتباطات الزمالك المقبلة ببطولة الدوري المصري الممتاز، ورغبة الجهاز الفني في الحفاظ على جاهزية جميع اللاعبين وتجنب تعرضهم لأي مضاعفات نتيجة العودة المبكرة إلى الملاعب.

تفاصيل إصابة محمد صبحي حارس الزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن الأشعة التي خضع لها محمد صبحي أثبتت إصابته بشد خفيف في العضلة الضامة، دون وجود تمزق أو قطع، وهو ما يمنح الجهاز الطبي مؤشرات إيجابية بشأن إمكانية عودته خلال فترة قصيرة.

وأوضح المصدر أن الإصابة لا تستدعي غياب الحارس لفترة طويلة، مشيرًا إلى أن موعد عودته إلى التدريبات الجماعية سيتحدد وفقًا لمدى استجابته للبرنامج العلاجي والتأهيلي، ومدى التحسن الذي تشهده حالته خلال الأيام المقبلة.

وتمنح نتيجة الفحوص الطبية الجهاز الطبي فرصة لوضع برنامج مناسب للتعامل مع الإصابة، مع ضرورة التأكد من تعافي اللاعب بصورة كاملة قبل السماح له بالعودة إلى التدريبات الجماعية، لتجنب تجدد الإصابة أو تعرضه لمضاعفات قد تؤدي إلى زيادة فترة غيابه.

معتمد جمال يترقب عودة حارس الزمالك

من جانبه، يترقب معتمد جمال، المدير الفني للزمالك، تطورات الحالة الصحية لمحمد صبحي، من أجل تحديد مدى إمكانية الاستعانة بخدماته خلال المباريات المقبلة، وفقًا لاحتياجات الفريق ورؤية الجهاز الفني.

وبحسب المصدر، من المنتظر أن يعود الحارس إلى التدريبات خلال أيام، دون تحديد موعد نهائي حتى الآن، في انتظار استجابته للعلاج واستكمال البرنامج التأهيلي، والتأكد من قدرته على المشاركة في المران بصورة طبيعية.

ويحرص الجهاز الفني والطبي للزمالك على عدم التعجل في عودة محمد صبحي، مع إعطاء اللاعب الوقت الكافي للتعافي، على أن يتحدد موقفه النهائي من المشاركة في المباريات المقبلة بناءً على نتائج المتابعة الطبية ومدى جاهزيته البدنية والفنية.

وتأتي هذه التطورات في توقيت مهم بالنسبة للزمالك، الذي يسعى إلى الحفاظ على استقرار صفوفه والاستعداد بقوة للاستحقاقات المقبلة، في انتظار استعادة الحارس جاهزيته الكاملة والعودة للمنافسة على مركز حراسة المرمى داخل الفريق.

نادي الزمالك الزمالك محمد صبحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس النواب

خطة النواب توافق على تخصيص 5% من سيارات «تحيا مصر» لذوي الإعاقة

وزير التربية والتعليم

بعد قرار التعاقد مع المعلمين المساعدين..ننشر المؤهلات المطلوبة لكل تخصص للتعاقد بالحصة

وزير التربية والتعليم

تنبيه عاجل لطلاب 2 بكالوريا بشأن مادة الثقافة المالية

الاهلي

المقاولون العرب يعلن انتقال نجمه للأهلي.. تفاصيل

وزير التربية والتعليم

رسمياً .. التعليم تصدر قرارا عاجلا بالتعاقد مع المعلمين المساعدين

الدولار

تراجع الدولار أمام الجنيه.. أسعار الصرف تهبط في البنوك منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

حكم وضع المصحف تحت المخدة أو في السيارة

حكم وضع المصحف تحت المخدة أو في السيارة.. الإفتاء توضح

الاهلي

عرض تركي يهدد استمرار نجم الأهلي.. تفاصيل

ترشيحاتنا

متداول

فيديو متداول.. السيول تجتاح نويبع وأنباء عن جرف سيارة بداخلها 3 أشخاص

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

وزيرة التنمية المحلية والبيئة تلتقي عددا من أعضاء مجلس النواب بمحافظتي المنيا وقنا

مفتي الجمهورية المهندس محمد أبو العينين،

مفتي الجمهورية يتابع مع وكيل مجلس النواب آخر المستجدات قبل إطلاق المرجع الإفتائي الرقمي «حصين»

بالصور

كيف تتعامل المرأة نفسيًا بعد اكتشاف زواج زوجها بأخرى؟.. وخطوات لاستعادة نفسها

مسلسل طالع نازل يسلط الضوء على صدمة الزواج بأخرى
مسلسل طالع نازل يسلط الضوء على صدمة الزواج بأخرى
مسلسل طالع نازل يسلط الضوء على صدمة الزواج بأخرى

نشرة المرأة والمنوعات | هل يجب تناول البروتين في كل وجبة؟.. أسباب نفسية وراء تأجيل الرد على الرسائل برغم رؤيتها

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

ليه بتأجلي الرد على الرسائل رغم إنك شوفتيها؟.. أسباب نفسية

ليه بتأجلي الرد على الرسائل رغم إنك شوفتيها؟ أسباب نفسية
ليه بتأجلي الرد على الرسائل رغم إنك شوفتيها؟ أسباب نفسية
ليه بتأجلي الرد على الرسائل رغم إنك شوفتيها؟ أسباب نفسية

بتقفلي إشعارات الموبايل باستمرار؟.. ماذا يقول ذلك عنك؟

بتقفلي إشعارات الموبايل باستمرار؟ ماذا يقول ذلك عنك؟
بتقفلي إشعارات الموبايل باستمرار؟ ماذا يقول ذلك عنك؟
بتقفلي إشعارات الموبايل باستمرار؟ ماذا يقول ذلك عنك؟

فيديو

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات.. فيديو وصور

من معسكر زد لسهرة رواندا.. أزمة سهر وخروجات فتوح والزناري داخل الزمالك عرض مستمر

من معسكر زد لسهرة رواندا.. أزمة سهر وخروجات فتوح والزناري داخل الزمالك عرض مستمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خيوط العنكبوت

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة إيست نفرت

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: مصر والسعودية.. فك الكماشة الإستراتيجي للأمن القومي في عالم بلا رحمة

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الرفض تصنع الأمم مجدها

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هو أنا مصرى !!

المزيد