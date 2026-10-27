باريس سان جيرمان يعلن نجاح جراحة الرباط الصليبي لخفيتشا كفاراتسخيليا

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي نجاح العملية الجراحية التي خضع لها نجمه الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، لعلاج قطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى، والتي أُجريت في العاصمة القطرية الدوحة.

باريس سان جيرمان

وكان كفاراتسخيليا قد تعرض للإصابة خلال مواجهة باريس سان جيرمان أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز الفريق الفرنسي بنتيجة 4-2، ليغادر اللاعب أرض الملعب متأثرًا بالإصابة.

وتُعد الإصابة ضربة قوية للفريق الباريسي، في ظل أهمية النجم الجورجي في تشكيلته، فيما لم يُعلن النادي حتى الآن عن موعد محدد لعودته إلى الملاعب، على أن يخضع لبرنامج تأهيلي خلال الفترة المقبلة.