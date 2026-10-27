ريال مدريد يستهدف ضم أليكسيس ماك أليستر من ليفربول في صيف 2027

كشفت تقارير صحفية عن اهتمام نادي ريال مدريد الإسباني بالتعاقد مع الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، لاعب وسط ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في إطار مساعي النادي الملكي لتعزيز صفوفه بعناصر مميزة.

ويأتي اهتمام ريال مدريد بضم ماك أليستر في ظل المستويات التي يقدمها اللاعب مع ليفربول، إلى جانب رغبة النادي الإسباني في تدعيم خط الوسط استعدادًا للموسم المقبل.

مورينيو يراقب موقف ماك أليستر

وبحسب ما نقلته شبكة «AnfieldSector»، فإن ماك أليستر يحتل مركزًا متقدمًا في قائمة اهتمامات ريال مدريد، وسط اهتمام خاص من البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني للفريق الملكي، بإمكانية ضمه خلال الميركاتو الصيفي.

وأشارت التقارير إلى أن عقد اللاعب الأرجنتيني مع ليفربول يمتد حتى صيف 2028، في وقت لا توجد فيه خطط ملموسة حتى الآن لتمديد تعاقده، وهو ما قد يدفع ريال مدريد إلى متابعة تطورات موقفه خلال الفترة المقبلة.

ورغم اهتمام النادي الإسباني بالحصول على خدمات لاعب الوسط، فإن إتمام الصفقة لن يكون سهلًا، في ظل القيمة المالية المتوقعة للتعاقد معه، إلى جانب احتمالية تمسك ليفربول باستمرار اللاعب ضمن صفوفه.

ريال مدريد يواصل تحركاته لتدعيم صفوفه

ويأتي ذلك في وقت يعيش فيه ريال مدريد أجواء إيجابية عقب فوزه على برشلونة بنتيجة 2-1 في مباراة الكلاسيكو، وفقًا لما ورد في التقارير، ليواصل الفريق سعيه للمنافسة على لقب الدوري الإسباني.

وتترقب جماهير ريال مدريد تطورات سوق الانتقالات المقبلة، في ظل ارتباط اسم النادي بعدد من اللاعبين البارزين، بينما يبقى مستقبل ماك أليستر مرتبطًا بموقف ليفربول وأي تحركات رسمية محتملة خلال الفترة المقبلة.