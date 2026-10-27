مدرب منتخب فلسطين: عدي الدباغ مصدر فخر لنا.. ووسام أبوعلي قد يغيب عن أمم آسيا

تحدث إيهاب أبو جزر، المدير الفني لمنتخب فلسطين، عن استعدادات الفدائي للاستحقاقات المقبلة، وكواليس معسكر الصين، وخطة الإعداد خلال شهر نوفمبر، كما أشاد بالثنائي عدي الدباغ وآدم كايد، وتطرق إلى موقف وسام أبو علي من اللحاق بالمنتخب في بطولة كأس أمم آسيا.

عدي الدباغ

وقال أبو جزر، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر"، الذي يقدمه الإعلامي عبدالناصر زيدان، ويذاع على قناة "Modern MTI": "معسكر الصين كان رائعًا جدًا، واستفدنا منه، وخضنا 3 مباريات ودية، وأشركنا جميع اللاعبين، وكان المعسكر مليئًا بالفوائد".

وأضاف: "نسعى لتقليل السلبيات خلال الفترة المقبلة، والمعسكر القادم سيكون في العراق خلال شهر نوفمبر، بداية من يوم 9، وسنواجه منتخبي إيران ولبنان وديًا".

وتابع: "كان هدفنا خوض مباريات ودية قوية، ومواجهة منتخب بحجم إيران قبل كأس أمم آسيا، من أجل تطوير مستوانا الدفاعي والهجومي والاستفادة من هذه المواجهة".

وعن عدي الدباغ، لاعب الزمالك، قال: "نفتخر بأن عدي الدباغ نتاج الدوري الفلسطيني، ووجوده في الزمالك مهم جدًا لنا، والدوري المصري دوري قوي جدًا".

وأوضح: "عدي وصل إلى مرحلة من النضج الكروي خلال الفترة الأخيرة، ونعمل معه بشكل خاص على بعض النواحي التكتيكية، وأعتمد عليه كمهاجم وهمي أو مهاجم ثانٍ".

وعن آدم كايد، لاعب الزمالك، قال: "آدم كايد لاعب جيد، ولدينا ثقة في إمكانياته، ومع مرور الوقت وزيادة الانسجام ستظهر إمكانياته مع الزمالك، وإذا حصل على الفرصة الكاملة، سيثبت نفسه".

وتطرق أبو جزر إلى موقف وسام أبو علي، لاعب الأهلي السابق، قائلًا: "وسام أبو علي أهلاوي ومحب ويعشق الأهلي، وقد بدأ الجري في الملعب، ويصارع الزمن من أجل اللحاق بالمنتخب في كأس أمم آسيا، لكن ناديه أعلن أن عودته ستكون في فبراير 2027، والبطولة ستكون في يناير، وإذا لم يلحق بالبطولة، فستكون خسارة كبيرة لنا".

واختتم تصريحاته قائلًا: "هناك أكثر من لاعب فلسطيني يلعب في الدوري المصري، ونتابعهم باستمرار، وبعضهم سينضم إلينا في معسكر العراق".