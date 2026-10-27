قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سنتكوم تنفي انسحاب القوات الأمريكية من مضيق هرمز وتؤكد استمرار مهامها
لافروف: الصراع في أوكرانيا مستمر ومرشح للتصاعد وسط تعثر التسوية
مدبولي يستعرض مقترحات تطوير مطار العاصمة الجديدة وإنشاء منطقة لوجستية استثمارية محيطة به
الدولة والقطاع الخاص.. خطة لتوفير 100 ألف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل
النائب أبو العينين: مشروع «حصين» يعكس وعي دار الإفتاء بتقديم المعرفة الشرعية بأدوات العصر
استعدادا لإطلاق مشروع حصين.. مفتي الجمهورية يستقبل النائب محمد أبو العينين
هجوم يستهدف البريد الإلكتروني لجورجيا ميلوني ونواب بالبرلمان الإيطالي
السيول تحاصر إيلات.. إسرائيل تغلق جميع الطرق المؤدية إلى المدينة بسبب الأمطار الغزيرة
انتخابات الكنيست.. 3.2 مليون ناخب يدلون بأصواتهم وسط ترقب اليمين لمصير حكومة الاحتلال
وزير الخارجية: الطلاب المتفوقين ثروة قومية وركيزة أساسية في بناء المستقبل
خامنئي يبحث شروط إنهاء الحرب مع واشنطن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدرب منتخب فلسطين: عدي الدباغ مصدر فخر لنا.. ووسام أبوعلي قد يغيب عن أمم آسيا

عدي الدباغ
عدي الدباغ
باسنتي ناجي

تحدث إيهاب أبو جزر، المدير الفني لمنتخب فلسطين، عن استعدادات الفدائي للاستحقاقات المقبلة، وكواليس معسكر الصين، وخطة الإعداد خلال شهر نوفمبر، كما أشاد بالثنائي عدي الدباغ وآدم كايد، وتطرق إلى موقف وسام أبو علي من اللحاق بالمنتخب في بطولة كأس أمم آسيا.

عدي الدباغ

وقال أبو جزر، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر"، الذي يقدمه الإعلامي عبدالناصر زيدان، ويذاع على قناة "Modern MTI": "معسكر الصين كان رائعًا جدًا، واستفدنا منه، وخضنا 3 مباريات ودية، وأشركنا جميع اللاعبين، وكان المعسكر مليئًا بالفوائد".

وأضاف: "نسعى لتقليل السلبيات خلال الفترة المقبلة، والمعسكر القادم سيكون في العراق خلال شهر نوفمبر، بداية من يوم 9، وسنواجه منتخبي إيران ولبنان وديًا".

وتابع: "كان هدفنا خوض مباريات ودية قوية، ومواجهة منتخب بحجم إيران قبل كأس أمم آسيا، من أجل تطوير مستوانا الدفاعي والهجومي والاستفادة من هذه المواجهة".

وعن عدي الدباغ، لاعب الزمالك، قال: "نفتخر بأن عدي الدباغ نتاج الدوري الفلسطيني، ووجوده في الزمالك مهم جدًا لنا، والدوري المصري دوري قوي جدًا".

وأوضح: "عدي وصل إلى مرحلة من النضج الكروي خلال الفترة الأخيرة، ونعمل معه بشكل خاص على بعض النواحي التكتيكية، وأعتمد عليه كمهاجم وهمي أو مهاجم ثانٍ".

وعن آدم كايد، لاعب الزمالك، قال: "آدم كايد لاعب جيد، ولدينا ثقة في إمكانياته، ومع مرور الوقت وزيادة الانسجام ستظهر إمكانياته مع الزمالك، وإذا حصل على الفرصة الكاملة، سيثبت نفسه".

وتطرق أبو جزر إلى موقف وسام أبو علي، لاعب الأهلي السابق، قائلًا: "وسام أبو علي أهلاوي ومحب ويعشق الأهلي، وقد بدأ الجري في الملعب، ويصارع الزمن من أجل اللحاق بالمنتخب في كأس أمم آسيا، لكن ناديه أعلن أن عودته ستكون في فبراير 2027، والبطولة ستكون في يناير، وإذا لم يلحق بالبطولة، فستكون خسارة كبيرة لنا".

واختتم تصريحاته قائلًا: "هناك أكثر من لاعب فلسطيني يلعب في الدوري المصري، ونتابعهم باستمرار، وبعضهم سينضم إلينا في معسكر العراق".

عدي الدباغ الاهلي الزمالك منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس النواب

خطة النواب توافق على تخصيص 5% من سيارات «تحيا مصر» لذوي الإعاقة

وزير التربية والتعليم

بعد قرار التعاقد مع المعلمين المساعدين..ننشر المؤهلات المطلوبة لكل تخصص للتعاقد بالحصة

وزير التربية والتعليم

تنبيه عاجل لطلاب 2 بكالوريا بشأن مادة الثقافة المالية

الاهلي

المقاولون العرب يعلن انتقال نجمه للأهلي.. تفاصيل

وزير التربية والتعليم

رسمياً .. التعليم تصدر قرارا عاجلا بالتعاقد مع المعلمين المساعدين

الدولار

تراجع الدولار أمام الجنيه.. أسعار الصرف تهبط في البنوك منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

حكم وضع المصحف تحت المخدة أو في السيارة

حكم وضع المصحف تحت المخدة أو في السيارة.. الإفتاء توضح

الاهلي

عرض تركي يهدد استمرار نجم الأهلي.. تفاصيل

ترشيحاتنا

مشرحة

مصرع سيدة صعقًا بالكهرباء أثناء استخدام الغسالة بقنا

الواقعة

تحت شعار جلسات المساج.. حبس المتهمين بممارسة الفجور

مجمع محاكم أسيوط

جنايات أسيوط تعاقب 9 متهمين في قضية مقتل شخص وإصابة اثنين بديروط

بالصور

كيف تتعامل المرأة نفسيًا بعد اكتشاف زواج زوجها بأخرى؟.. وخطوات لاستعادة نفسها

مسلسل طالع نازل يسلط الضوء على صدمة الزواج بأخرى
مسلسل طالع نازل يسلط الضوء على صدمة الزواج بأخرى
مسلسل طالع نازل يسلط الضوء على صدمة الزواج بأخرى

نشرة المرأة والمنوعات | هل يجب تناول البروتين في كل وجبة؟.. أسباب نفسية وراء تأجيل الرد على الرسائل برغم رؤيتها

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

ليه بتأجلي الرد على الرسائل رغم إنك شوفتيها؟.. أسباب نفسية

ليه بتأجلي الرد على الرسائل رغم إنك شوفتيها؟ أسباب نفسية
ليه بتأجلي الرد على الرسائل رغم إنك شوفتيها؟ أسباب نفسية
ليه بتأجلي الرد على الرسائل رغم إنك شوفتيها؟ أسباب نفسية

بتقفلي إشعارات الموبايل باستمرار؟.. ماذا يقول ذلك عنك؟

بتقفلي إشعارات الموبايل باستمرار؟ ماذا يقول ذلك عنك؟
بتقفلي إشعارات الموبايل باستمرار؟ ماذا يقول ذلك عنك؟
بتقفلي إشعارات الموبايل باستمرار؟ ماذا يقول ذلك عنك؟

فيديو

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات.. فيديو وصور

من معسكر زد لسهرة رواندا.. أزمة سهر وخروجات فتوح والزناري داخل الزمالك عرض مستمر

من معسكر زد لسهرة رواندا.. أزمة سهر وخروجات فتوح والزناري داخل الزمالك عرض مستمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خيوط العنكبوت

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة إيست نفرت

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: مصر والسعودية.. فك الكماشة الإستراتيجي للأمن القومي في عالم بلا رحمة

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الرفض تصنع الأمم مجدها

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هو أنا مصرى !!

المزيد