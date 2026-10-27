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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد شوبير يكشف أزمة تواجه المنتخب الوطني بسبب عقوبة حسام حسن

أحمد شوبير
أحمد شوبير
نورهان عادل

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن وجود مشكلة تواجه الجهاز الفني للمنتخب الوطني في المباريات المقبلة، وذلك بعد إيقاف الكابتن حسام حسن وتأثير ذلك على إدارة المباريات القادمة.  

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:

«عندنا مشكلة في المنتخب، أنتم عارفين بعد إيقاف الكابتن حسام حسن 3 ماتشات فمش هيدير الماتشات بتوع ملاوي ولا ماتش أنجولا، فطارق سليمان هو اللي هيدير، طارق معهوش الرخصة يعني معاه رخصة B وده حسب اللائحة بتاعة الكاف ما تخلوش اللعيبة، مالوش الحق في توجيه اللعيبة في المنطقة المسموح بها،

و أضاف اتحاد الكرة بيحاول يقدم التماس، وهنا لازم كابتن طارق سليمان يجري وياخد دراسات، مباراة إن شاء الله يعني مهمة جدا في الصعود، يعني هو ما أقدرش أقول إنه فريق يعني جامد لكنه مهمة في الصعود، ما بقتش أضمن حاجة دلوقتي في الكرة».

حيث جاء قرار إيقاف الكابتن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، وتوأمه مدير المنتخب، على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراة مصر والأرجنتين ببطولة كأس العالم.

أحمد شوبير حسام حسن فيسبوك إبراهيم حسن

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