فيديو متداول.. السيول تجتاح نويبع وأنباء عن جرف سيارة بداخلها 3 أشخاص

أثار فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» حالة من القلق، بعد أن رصد تدفقات قوية لمياه السيول في مدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء، وسط أنباء متداولة عن جرف سيارة بداخلها 3 أشخاص.

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ولم تتأكد حتى الآن، وفقًا للتقارير المنشورة، صحة واقعة جرف السيارة أو مصير الأشخاص الثلاثة، فيما أظهرت مقاطع الفيديو المتداولة تدفق مياه السيول داخل منطقة وادي النواميس بنويبع، بالتزامن مع التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة.

وفي السياق ذاته، واصلت محافظة جنوب سيناء رفع درجة الاستعداد لمواجهة تداعيات التقلبات الجوية والسيول، وأفادت تقارير محلية بأن السيول التي شهدتها مناطق بالمحافظة لم تسفر عن خسائر بشرية أو مادية، مع استمرار متابعة الأوضاع وتأمين الطرق.