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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدحت عبد الهادي: غياب عدي الدباغ أثر على الزمالك.. وإسماعيل يتحمل مسؤولية الهدف الثاني

عدي الدباغ
عدي الدباغ
باسنتي ناجي

أكد مدحت عبد الهادي، نجم الزمالك السابق، أن الأهلي يمتلك عناصر مميزة على المستوى الفني، مشيرًا إلى أن أشرف بن شرقي وإمام عاشور من اللاعبين الذين لا غنى عنهم في صفوف الفريق الأحمر، لما يمتلكانه من قدرات فنية كبيرة.

الاهلي

وقال عبد الهادي، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة "MBC مصر 2"، إن الأهلي خاض مباراة القمة أمام الزمالك بطريقة مختلفة عن أسلوبه المعتاد، بعدما اعتمد على الضغط العالي والتحرك بإيجابية، وهو ما ساعده على استغلال طريقة لعب الفريق الأبيض خلال الشوط الأول.

وأضاف نجم الزمالك السابق أن الأهلي نجح في استغلال المساحات وطريقة لعب الزمالك، الأمر الذي سهّل مهمته خلال النصف الأول من المباراة، ومنحه الأفضلية في الوصول إلى مرمى المنافس.

وأوضح عبد الهادي أن شكل المباراة تغير خلال الشوط الثاني، بعدما أجرى الزمالك تعديلات على طريقة لعبه، حيث ظهر الفريق بصورة أفضل، في ظل رغبته في العودة إلى اللقاء وإدراك التعادل، ونجح في الوصول إلى مرمى الأهلي في أكثر من مناسبة، وكان قادرًا على تسجيل أهداف.

وأشار إلى أن غياب عدي الدباغ عن التشكيل الأساسي بسبب معاناته من المرض ربما كان له تأثير على الفريق الأبيض، مؤكدًا أن مشاركة اللاعب منذ بداية المباراة، حال سمحت ظروفه الصحية بذلك، كان من الممكن أن تغير النتيجة.

وشدد عبد الهادي على أن المباراة في مجملها لم تكن بالشكل اللائق بقيمة مواجهات الأهلي والزمالك، ولا بمكانة الدوري المصري، في ظل تراجع المستوى الفني الذي ظهر به الفريقان خلال فترات من اللقاء.

 وتطرق نجم الزمالك السابق إلى ملف الكرات الثابتة، مؤكدًا أنه بعد مرور 6 جولات من مسابقة الدوري المصري، لم يصل أي فريق إلى درجة الاستقرار المطلوبة في تنفيذ الأدوار الخاصة بالكرات الثابتة بصورة منتظمة.

وأشاد عبد الهادي بمستوى محمد حمدي الونش خلال مباراة القمة، معتبرًا إياه من أفضل لاعبي الزمالك في اللقاء، لكنه أشار إلى أن الونش تعامل مع كرة الهدف الثاني للأهلي على أساس احتمالية احتساب مخالفة لصالحه.

وأضاف أن الهدف جاء بتوفيق كبير في طريقة وصول الكرة إلى الشباك، لكنه حمل محمد إسماعيل مسؤولية الهدف الثاني، موضحًا أنه كان مكلفًا بمراقبة المهاجم وقت التسديد، وهو ما جعله يرى أن اللاعب يتحمل جانبًا من المسؤولية عن الهدف الذي استقبله الزمالك.

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