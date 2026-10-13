عدي الدباغ يستعيد جاهزيته الطبية قبل مواجهة الجيش الرواندي

استعاد الفلسطيني عدي الدباغ، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جاهزيته الطبية قبل مواجهة الجيش الرواندي، المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك

ويأتي ذلك في إطار استعدادات الزمالك للمواجهة الإفريقية، بعدما تلقى الفريق خسارته الأولى في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم أمام غريمه التقليدي الأهلي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما الأحد الماضي على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من المسابقة.

ويسعى الجهاز الفني للزمالك إلى تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل قبل اللقاء المرتقب، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار، تسهل مهمة الفريق في مباراة الإياب، وتمنحه أفضلية في حسم بطاقة التأهل إلى الدور التالي من البطولة القارية.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك والجيش الرواندي في تمام الساعة السادسة مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، وسط تطلعات الفريق الأبيض لتجاوز آثار خسارة القمة والعودة إلى طريق الانتصارات.