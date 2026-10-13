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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تطورات تجديد عقد محمد هاني مع الأهلي.. وتحرك من عموتة لترضيته ماليًا

محمد هاني
محمد هاني
باسنتي ناجي

أكد الإعلامي عبد الناصر زيدان أن ملف تمديد عقد محمد هاني مع النادي الأهلي شهد تطورات جديدة، في ظل تمسك الجهاز الفني باستمرار اللاعب مع الفريق.

محمد هاني

وقال زيدان، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر" المذاع على قناة Modern MTI: " حسين عموتة طلب، خلال الساعات الماضية، من سيد عبد الحفيظ ضرورة تمديد عقد محمد هاني لضمان استمراره مع الفريق".

وأضاف: "المدرب المغربي أكد لعبد الحفيظ أهمية استمرار هاني وترضيته ماليًا، باعتباره أحد العناصر الأساسية في الفريق".

وتابع: "لم تكن توصية عموتة مرتبطة بتألق محمد هاني في مباراة القمة، وإنما يرى المدير الفني أنه لاعب يمتلك الخبرات، وعنصر مهم لا غنى عنه".

وواصل: "وعد عبد الحفيظ المدير الفني بنقل هذه التوصية إلى ياسين منصور، نائب رئيس النادي والمسئول معه عن الإشراف على ملف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي".

وتابع: "الأهلي يبحث حاليًا عن وسيلة لترضيـة محمد هاني ماليًا، دون الإخلال بمبدأ سقف الرواتب الذي تم تحديده، والذي جرى على أساسه تمديد عقود محمد الشناوي وإمام عاشور ومروان عطية ومصطفى شوبير".

وقال: "من بين الحلول المقترحة داخل الأهلي، مساعدة محمد هاني في الحصول على عروض إعلانية من شركات كبرى، بما يتيح له تحقيق عائد مالي كبير بعيدًا عن قيمة عقده مع النادي".

محمد هاني الاهلي الزمالك منتخب مصر

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