عدي الدباغ يستعيد جاهزيته الطبية قبل مواجهة الجيش الرواندي في دوري الأبطال

كشف مصدر داخل نادي الزمالك ، عن استعادة الفلسطيني عدي الدباغ، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، جاهزيته الطبية، قبل المواجهة المرتقبة أمام الجيش الرواندي، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2026-2027.

وأوضح المصدر ، أن الدباغ أصبح جاهزًا من الناحية الطبية، ما يمنحه فرصة التواجد مع الفريق في المباراة المقبلة، وفقًا لرؤية الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال، الذي يسعى لتجهيز جميع العناصر قبل اللقاء المرتقب.

ويستعد الزمالك لمواجهة الجيش الرواندي، في إطار منافسات دوري أبطال إفريقيا، حيث يتطلع الفريق الأبيض إلى تحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة مشواره في البطولة القارية، والمنافسة بقوة على اللقب.