بعد أزمة أخطاء القمة.. تحركات داخل الزمالك لاتخاذ قرارات جديدة

شهدت الساعات الماضية، وتحديدًا منذ انتهاء مباراة القمة، مشاورات مستمرة بين أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، لبحث الخطوات المقرر اتخاذها عقب الشكوى التي تقدم بها النادي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، ضد لجنة الحكام الرئيسية، بسبب الأخطاء التحكيمية التي شهدتها مباراة القمة الأخيرة بمسابقة الدوري الممتاز، والتي أدارها الحكم السلوفيني رادي أوبرينوفيتش.

وتدرس إدارة الزمالك الموقف حاليًا، ومن المنتظر الإعلان اليوم عن مجموعة من القرارات المتعلقة بأحداث مباراة القمة، في إطار تحركات النادي للحفاظ على حقوقه وحقوق جماهيره.

ويرفض مسؤولو الزمالك التفريط في حقوق النادي، في ظل ما يرونه ظلمًا تحكيميًا تعرض له الفريق الأول لكرة القدم خلال مواجهة الأهلي الأخيرة، خاصة بعد التصريحات التلفزيونية للكابتن عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام الرئيسية السابق، والتي أكد خلالها أن شيكو بانزا، لاعب الزمالك، كان يستحق الحصول على ركلة جزاء بعد تعرضه للدفع من أحد مدافعي الأهلي.