

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده عازمة على مواصلة برنامج تحديث البحرية الروسية، وتعزيز قدراتها العسكرية والتكنولوجية، بما يضمن تنفيذ الخطط المقررة لتطوير الأسطول البحري خلال المرحلة المقبلة.

ونقلت وكالة «رويترز»، الجمعة، عن وكالات أنباء روسية، أن بوتين شدد على التزام موسكو بمواصلة تحديث قواتها البحرية، معربًا عن ثقته في تنفيذ جميع الخطط المتعلقة ببناء قوة بحرية متطورة وفق الجداول الزمنية المحددة وبالكامل.

وجاءت تصريحات الرئيس الروسي خلال مشاركته في مراسم رفع العلم البحري على الغواصة النووية «بيرم»، التي دخلت الخدمة ضمن الأسطول الروسي، وتكتسب أهمية عسكرية خاصة باعتبارها أول غواصة روسية مجهزة بصواريخ «زيركون» فرط الصوتية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الروسية «ريا نوفوستي».

ويمثل إدخال الغواصة الجديدة إلى الخدمة خطوة ضمن مساعي روسيا لتطوير قدراتها البحرية، لا سيما في مجال الغواصات النووية وأنظمة التسليح المتقدمة، في ظل توجه موسكو إلى تعزيز قدراتها على تنفيذ العمليات البحرية بعيدة المدى وتطوير منظومات الردع الاستراتيجي.

وتأتي هذه التحركات في إطار استراتيجية روسية أوسع لتحديث القوات المسلحة، مع إيلاء اهتمام خاص للأسطول البحري، الذي تعتبره القيادة الروسية أحد المكونات الرئيسية لحماية الأمن القومي والمصالح الاستراتيجية للبلاد.

كما تعكس تصريحات بوتين استمرار توجه موسكو نحو الاستثمار في الصناعات العسكرية البحرية، وتطوير الغواصات والسفن الحربية المزودة بأنظمة تسليح حديثة، بالتزامن مع تصاعد التحديات الأمنية والعسكرية المرتبطة بالتنافس الدولي.