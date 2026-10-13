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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هشام حنفي: هدف محمد هاني نقطة تحول مباراة القمة.. والزمالك لا يستحق ركلتي جزاء

محمد هاني
محمد هاني
عبدالله هشام

أكد هشام حنفي، نجم الأهلي السابق، أن فوز الفريق الأحمر على الزمالك في مباراة القمة يحمل أهمية كبيرة، خاصة أن المنافس هو بطل الدوري، مشيرًا إلى أن هدف محمد هاني كان نقطة تحول في المباراة لصالح الأهلي.

وقال هشام حنفي، خلال استضافته ببرنامج «ستاد المحور»، الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور، إن الزمالك لا يستحق الحصول على ركلتي جزاء خلال المباراة، موضحًا أن الكرة الخاصة بشيكوبانزا شهدت احتكاكًا طبيعيًا.

وتساءل نجم الأهلي السابق عن أسباب عدم اعتراض الزمالك على تعيين الحكم السلوفيني قبل مباراة القمة، مشيرًا إلى أن النتيجة كانت من الممكن أن تصبح أكبر لصالح الأهلي لو ظهر إمام عاشور بأفضل مستوياته الفنية والبدنية.

وأضاف حنفي أن تغييرات الحسين عموتة ساهمت في حسم المباراة لصالح الأهلي، مؤكدًا أن قوة قائمة الفريق الأحمر والبدائل المتاحة تصنع الفارق، على عكس الزمالك.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أنه كان يتمنى تسجيل أحمد شريف هدفًا لصالح الزمالك، موضحًا أن ذلك كان سيمنح الأهلي دافعًا إضافيًا للانتفاض والعودة بقوة، وربما تسجيل أكثر من هدف.

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