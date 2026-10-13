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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة الزمالك والجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا

الزمالك
الزمالك
إسلام مقلد

تستعد بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة أفريقية جديدة، عندما يحل الفريق الأبيض ضيفًا على الجيش الرواندي، ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعد الانتهاء من الاستعدادات لمباراة القمة أمام الأهلي في الدوري المصري الممتاز.

ووصلت بعثة الزمالك إلى مطار كيجالي الدولي في رواندا، استعدادًا للمواجهة المرتقبة، التي يسعى خلالها الفريق إلى تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، تمنحه أفضلية قبل مباراة الإياب في القاهرة، وتقربه من التأهل إلى الدور المقبل من البطولة القارية.

موعد مباراة الزمالك والجيش الرواندي

من المقرر أن تقام مباراة الزمالك والجيش الرواندي يوم الجمعة 16 أكتوبر 2026، ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال أفريقيا، على ملعب أماهورو في العاصمة الرواندية كيجالي.

ووفقًا للمعلومات الواردة بشأن موعد اللقاء، تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، فيما أشارت تفاصيل وصول البعثة إلى موعد السابعة مساءً، وهو ما يستلزم التأكد من التوقيت الرسمي قبل النشر.

ويدخل الزمالك المواجهة بهدف تحقيق انطلاقة قوية في مشواره القاري، والعودة بنتيجة إيجابية تساعده على خوض مباراة العودة بأفضلية، خاصة في ظل تطلعات جماهيره للمنافسة على اللقب الأفريقي خلال الموسم الجاري.

موعد مباراة الإياب بين الزمالك والجيش الرواندي

ومن المقرر أن يستضيف الزمالك نظيره الجيش الرواندي يوم السبت 24 أكتوبر 2026، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال أفريقيا.

ويأمل الفريق الأبيض في حسم بطاقة التأهل أمام جماهيره، مستفيدًا من خوض مباراة العودة على ملعبه، بعد الانتهاء من مواجهة الذهاب خارج الديار.

ويسعى الجهاز الفني إلى تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا للمباراتين، مع التعامل بحذر مع مواجهة الذهاب، لتجنب أي نتيجة سلبية قد تزيد من صعوبة مهمة الفريق في لقاء الإياب.

طاقم تحكيم كاميروني لمباراة الزمالك والجيش الرواندي

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» إسناد إدارة مباراة الزمالك والجيش الرواندي إلى طاقم تحكيم كاميروني، بقيادة عبدول مفيري حكمًا للساحة.

ويضم الطاقم كلًا من إلفيس جاي نوبوي نجوجو مساعدًا أول، ورودريج ميني مبلي مساعدًا ثانيًا، بينما يتولى أنطوان ماكس إيسوما مهمة الحكم الرابع.

كما اختار «كاف» التنزاني خالد عبد الله محمد مراقبًا عامًا للمباراة، فيما يتولى الأوغندي علي مولومبا توموسانجي مهمة مراقبة الحكام.

ويستعد الزمالك لخوض اللقاء في ظل رغبة واضحة في تحقيق نتيجة إيجابية، مع ضرورة التعامل الجيد مع أجواء المباراة خارج الأرض، والاستفادة من الفرص المتاحة أمام مرمى المنافس.

قائمة الزمالك لمواجهة الجيش الرواندي

اختار الجهاز الفني للزمالك قائمة تضم مجموعة من اللاعبين في مختلف المراكز، استعدادًا لخوض مباراة الذهاب في رواندا، وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان، محمد عواد، محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر، محمد فرج، محمود حمدي «الونش»، محمد إسماعيل، مصطفى الزناري، أحمد حسام، أحمد فتوح، أحمد خضري.

خط الوسط: محمد شحاتة، أحمد ربيع، محمود جهاد، أحمد عبد الرحيم «إيشو»، آدم كايد، عبد الله السعيد، شيكو بانزا، أحمد الجفالي، محمد حمد.

خط الهجوم: حسام أشرف، ناصر منسي، أحمد شريف، عدي الدباغ.

وتضم القائمة عناصر متنوعة في الخطوط الثلاثة، بما يمنح الجهاز الفني خيارات متعددة للتعامل مع متطلبات المباراة، سواء على مستوى التشكيل الأساسي أو التغييرات خلال اللقاء.

الزمالك يستهدف بداية قوية في مشواره الأفريقي

يتطلع الزمالك إلى العودة من رواندا بنتيجة إيجابية تمنحه دفعة قوية قبل مباراة الإياب في القاهرة، وتساعده على مواصلة مشواره في دوري أبطال أفريقيا.

وتدرك بعثة الفريق أهمية تحقيق نتيجة جيدة في لقاء الذهاب، لتجنب الدخول في حسابات معقدة خلال مواجهة العودة، التي ستحدد هوية المتأهل إلى الدور المقبل.

وتترقب جماهير القلعة البيضاء ظهور فريقها في المنافسات القارية، وسط آمال بأن ينجح اللاعبون في تقديم أداء قوي يعكس طموحات النادي في المنافسة على اللقب، ومواصلة مشواره الأفريقي بنجاح خلال الموسم الحالي.

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