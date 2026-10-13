موعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك وبترو أتلتيكو في نصف نهائي إفريقيا لكرة اليد

يخوض الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك مواجهة مرتقبة أمام نظيره بترو أتلتيكو الأنجولي، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري لكرة اليد، التي تستضيفها أنجولا خلال الفترة الحالية، وسط طموحات كبيرة من الفريق الأبيض لمواصلة مشواره الناجح في البطولة والمنافسة على اللقب القاري.

ويسعى الزمالك إلى تحقيق الفوز على الفريق الأنجولي، وحجز مقعده في المباراة النهائية، بعدما قدم مستويات مميزة خلال منافسات دور المجموعات، ونجح في تحقيق العلامة الكاملة بالفوز في جميع مبارياته، ليؤكد جاهزيته للمنافسة بقوة على لقب البطولة.

الزمالك يتأهل إلى نصف النهائي بفوز كبير على ميشال الإثيوبي

وحجز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي، بعدما حقق انتصارًا عريضًا على حساب ميشال الإثيوبي بنتيجة 40-10، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري.

وظهر لاعبو الزمالك بصورة قوية خلال اللقاء، وفرضوا سيطرتهم على مجريات المباراة، ليحقق الفريق فوزًا كبيرًا بفارق 30 هدفًا، وينهي مشواره في دور المجموعات بأفضل صورة ممكنة.

ونجح الزمالك في حصد العلامة الكاملة خلال المرحلة الأولى من البطولة، بعدما فاز في جميع المواجهات التي خاضها، وهو ما يمنح الفريق دفعة معنوية قوية قبل المواجهة المرتقبة أمام بترو أتلتيكو الأنجولي في الدور نصف النهائي.

ويأمل الجهاز الفني للفريق الأبيض في استغلال الحالة الفنية والمعنوية الجيدة للاعبين، من أجل تجاوز عقبة الفريق الأنجولي، ومواصلة النتائج الإيجابية في البطولة القارية.

موعد مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو في نصف نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو الأنجولي، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري لكرة اليد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، في مواجهة يسعى خلالها الفريق الأبيض إلى حسم بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية ومواصلة المنافسة على التتويج باللقب الإفريقي.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبترو أتلتيكو الأنجولي

وأعلنت شبكة قنوات أون سبورت نقل مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو الأنجولي، في نصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري لكرة اليد، عبر قناة أون سبورت ماكس، لإتاحة متابعة المواجهة المرتقبة أمام الجماهير المصرية.

ويتطلع جمهور الزمالك إلى مشاهدة فريقه يواصل عروضه القوية، ويحقق الفوز في مواجهة اليوم، من أجل الاقتراب خطوة جديدة من حصد اللقب القاري