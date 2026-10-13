أحمد حمودة: الزمالك يستحق ركلتي جزاء أمام الأهلي.. ودكة البدلاء صنعت الفارق

أكد أحمد حمودة، نجم المصري البورسعيدي السابق، أن الزمالك كان يستحق الحصول على ركلتي جزاء خلال مواجهة الأهلي في القمة، التي انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وقال حمودة خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور إن الزمالك افتقد السيطرة على منطقة وسط الملعب خلال اللقاء، مشيرًا إلى أن معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأبيض، خاض المواجهة بحالة من القلق أمام الأهلي، وهو ما انعكس على أداء الفريق في بعض فترات المباراة.

وأضاف نجم المصري السابق أن الفارق بين الأهلي والزمالك لم يكن كبيرًا على مستوى اللاعبين الأساسيين، رغم خسارة الأبيض بثنائية، موضحًا أن أفضلية الفريق الأحمر ظهرت بشكل أكبر في مقاعد البدلاء.

وأشار حمودة إلى أن إمام عاشور، لاعب الأهلي، لم يقدم مستواه المعتاد خلال مباراة القمة، كما وضع علامات استفهام حول أداء محمد شحاتة، لاعب وسط الزمالك، في المواجهة.

واختتم أحمد حمودة تصريحاته بتقديم التهنئة للنادي الأهلي على الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث.