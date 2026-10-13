محمد صلاح: الأهلي والزمالك لا يستحقان الفوز في القمة 133

أكد محمد صلاح، نجم نادي الزمالك السابق، أن الأهلي والزمالك لم يستحقا الفوز في مباراة القمة، مشيرًا إلى أن مصطفى شوبير كان أحد أسباب انتصار الفريق الأحمر بعدما حرم الزمالك من تسجيل هدف التعادل.

وقال صلاح، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "CBC": "الزمالك قبل توقف الدوري كان ماشي كويس، ولكنه لم يستفد فنيًا خلال فترة التوقف الدولي".

وأضاف: "الأهلي والزمالك لا يستحقان الفوز في مباراة الأمس، والأهلي عمل حاجة، ومعتمد جمال مكنش واخد باله منها، وهي الضغط العالي، وكان الزمالك يقدر يسجل من التحولات، ومصطفى شوبير كان من أسباب فوز الأهلي لأنه حرم الزمالك من هدف التعادل".

وتابع نجم الزمالك السابق انتقاداته لأداء بعض لاعبي الأهلي، قائلًا: "زيزو قدم أسوأ مباراة له مع الأهلي في مباراة القمة، والأداء العام كان متراجعًا، وكانت هناك أخطاء في التمرير".

وأشار محمد صلاح إلى وجود ركلة جزاء لم تحتسب لصالح الزمالك، قائلًا: "الزمالك له ضربة جزاء غير محتسبة لصالح شيكوبانزا".

واختتم تصريحاته بالحديث عن معتمد جمال، قائلًا: "معتمد جمال عنده ميزة كويسة جدًا، إنه قافل على اللعيبة ومش بنعرف حاجة أو نسمع حاجة، وهو غير طريقة اللعب أمام الأهلي غصب عنه بسبب الغيابات".