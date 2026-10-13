حمد إبراهيم: كواليتي لاعبي الأهلي صنع الفارق أمام الزمالك في قمة الدوري

أكد حمد إبراهيم، مدرب الإسماعيلي السابق، أن الجودة التي يمتلكها لاعبو الأهلي صنعت الفارق أمام الزمالك في مباراة القمة، وساهمت في الانتصار بهدفين دون مقابل في قمة الدوري المصري الممتاز.

وقال حمد إبراهيم، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «فارق جودة اللاعيبين صنعت الفارق في مباراة الأهلي والزمالك».

وأضاف إبراهيم أن مصطفى شوبير أنقذ فرصة هدف مؤكد كان ستغير مجرى المباراة من تقدم الأهلي إلى تعادل الزمالك ويتغير سيناريو اللقاء لكنه أبقى فريقه

الحسين عموتة مدير فني كبير ويملك إمكانيات مميزة، ولكن اللمسة الإبداعية في أداء الأهلي ليست موجودة حتى الآن، مشيرًا إلى أن الأهلي ظهر متماسكًا نوعًا أمام الزمالك.

وأثنى حمد إبراهيم على ناشئ الزمالك محمد حمد، الذي خاض أول مباراة قمة له مع الفريق، وأكد أنه ينتظره مستقبل جيد.