إمام عاشور يحتوي أزمة احتفاله أمام الزمالك.. ماذا فعل مع معتمد جمال؟

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن تواصل إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع معتمد جمال، المدير الفني لنادي الزمالك، لتكرار اعتذاره عن لقطة الاحتفال التي أعقبت مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، نقلا عن مصدر داخل النادي الأهلي: «إمام عاشور تواصل مع معتمد جمال مدرب الزمالك وكرر اعتذاره على لقطة الاحتفال».

ونجح الأهلي في حسم مباراة القمة لصالحه بالفوز على الزمالك بهدفين دون رد، بعدما سجل محمد هاني الهدف الأول في الدقيقة 39، قبل أن يضيف منصف بقرار الهدف الثاني في الدقيقة 80، ليحصد الفريق الأحمر ثلاث نقاط مهمة في مشواره بالدوري.

موقف الأهلي والزمالك في جدول الدوري

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 16 نقطة، ليتصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما تجمد رصيد الزمالك عند 13 نقطة، ليتراجع إلى المركز الثالث بعد الخسارة في مباراة القمة.