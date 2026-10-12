رئيس نادي البنك الأهلي يطمئن على حالة أسامة فيصل عقب جراحة غضروف الركبة

حرص اللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي على متابعة الحالة الصحية للاعب أسامة فيصل عقب انتهائه من إجراء جراحة غضروف الركبة.



ومن المقرر أن يبدأ اللاعب مرحلة التأهيل اعتبارًا من الغد تمهيدًا لسرعة عودته إلى التدريبات الجماعية والمشاركة في قادم المواجهات والمنافسات.

إصابة أسامة فيصل بقطع في غضروف الركبة



​أعلن الدكتور محمد الأسيوطي رئيس الجهاز الطبي بنادي البنك الأهلي أن الفحوصات الطبية والأشعة التي خضع لها أسامة فيصل مهاجم الفريق الأول لكرة القدم أثبتت إصابته بقطع في غضروف الركبة مما يستدعي تدخلاً جراحياً عاجلاً.



​ومن المقرر أن يتم خلال الأيام القليلة المقبلة تحديد موعد إجراء الجراحة وبرنامج التأهيل الطبي اللازم لضمان عودة اللاعب في أقرب وقت ممكن.