هش.. عمر الساعي يثير الجدل بعد فوز الأهلي على الزمالك في القمة

نشر عمر الساعي، لاعب النادي الأهلي، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، من مباراة القمة التي جمعت الأهلي والزمالك أمس، وانتهت بفوز الفريق الأحمر.

وعلق عمر الساعي على الصورة بكلمة «هش»، في تعليق قصير أثار الانتباه عقب فوز الأهلي على غريمه التقليدي الزمالك، دون الكشف عن أي تفاصيل إضافية بشأن المقصود من التعليق.

ونجح الأهلي في حسم مباراة القمة لصالحه بالفوز على الزمالك بهدفين دون رد، بعدما سجل محمد هاني الهدف الأول في الدقيقة 39، قبل أن يضيف منصف بقرار الهدف الثاني في الدقيقة 80، ليحصد الفريق الأحمر ثلاث نقاط مهمة في مشواره بالدوري.

موقف الأهلي والزمالك في جدول الدوري

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 16 نقطة، ليتصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما تجمد رصيد الزمالك عند 13 نقطة، ليتراجع إلى المركز الثالث بعد الخسارة في مباراة القمة.