خالد الغندور يدعم معتمد جمال برسالة مؤثرة بعد خضوعه لجراحة عاجلة

حرص الإعلامي الرياضي خالد الغندور على دعم معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، متمنيا له الشفاء العاجل والتعافي من الوعكة الصحية التي يمر بها مؤخرا.

ونشر خالد الغندور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» رسالة دعم لمعتمد جمال، كاتبا : «ألف سلامة على معتمد جمال، ربنا يشفيه ويعافيه ويحفظه لأسرته يارب».

وخضع معتمد جمال، المدير الفني لفريق الزمالك، لعملية جراحية بأحد المستشفيات اليوم الاثنين، بعد شكواه من آلام في الظهر.

ووفقًا لتعليمات الأطباء، تقرر منح معتمد جمال راحة لمدة 48 ساعة، وعليه تقرر تغيير موعد سفر المدير الفني مع بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى رواندا مساء اليوم، لخوض لقاء الجيش الرواندي في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر له يوم الجمعة المقبل.

ويلحق معتمد جمال ببعثة الفريق يوم الأربعاء المقبل، حتى يكون قد تعافى بشكل كامل من الجراحة التي خضع لها، ويستطيع السفر بشكل طبيعي إلى رواندا.

وتمنى مجلس إدارة نادي الزمالك الشفاء العاجل لمعتمد جمال، المدير الفني للفريق.