أحمد حسن: لا تفكير في رحيل معتمد جمال من الزمالك

كشف الإعلامي أحمد حسن عن موقف إدارة نادي الزمالك من مصير المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي معتمد جمال بعد الخسارة أمام الأهلي في القمة 133.

وقال احمد حسن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك نقلاً عن مصدر داخل القلعة البيضاء: "لا يوجد أي تفكير من جانب إدارة الزمالك برحيل معتمد جمال بعد خسارة القمة".

كان الزمالك قد خسر أمام الأهلي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز، بهدفي أشرف بن شرقي ومنصف بقرار.

وتعد هذه الخسارة الأولى للفريق الأبيض في الدوري هذا الموسم، بعدما حقق نتائج إيجابية خلال الجولات السابقة، ليفقد ثلاث نقاط في سباق المنافسة على صدارة جدول الترتيب.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويستعد الزمالك لمواجهة الجيش الرواندي، يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.