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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عصام عبد الفتاح يحسم الجدل بشأن تحكيم القمة: لن نحلل الحالات.. وسنرد على شكوى الزمالك

عصام عبد الفتاح
عصام عبد الفتاح
حسن العمدة

أكد عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام، أن اللجنة لن تتولى تحليل الحالات التحكيمية التي شهدتها مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، مشيرًا إلى أن الاتحاد المصري لكرة القدم سيتعامل مع شكوى النادي الأبيض، مع توضيح الإجراءات التي اتخذتها اللجنة بشأن استقدام حكام أجانب للمباريات الكبرى.

وقال عبد الفتاح إن الأندية هي التي طلبت الاستعانة بحكام أجانب لإدارة بعض مباريات الدوري المصري، وليس لجنة الحكام، مؤكدًا رفضه الشخصي لفكرة الاعتماد على التحكيم الأجنبي في المسابقة المحلية.

وأضاف رئيس لجنة الحكام أن اللجنة لا تتدخل في المعايير التي يعتمد عليها الحكم الأجنبي لقبول إدارة المباريات، ولا تملك فرض معايير محددة عليه للمشاركة في الدوري المصري.

رد لجنة الحكام على شكوى الزمالك

وفيما يتعلق بشكوى نادي الزمالك بشأن القرارات التحكيمية خلال مواجهة الأهلي، أوضح عبد الفتاح أن اللجنة سترد على الشكوى، مشددًا على أن موقفها لا يستهدف أي نادٍ، وأنها تتعامل مع جميع الأندية دون تحيز.

وأشار إلى أن لجنة الحكام خاطبت عددًا من الاتحادات الكروية الكبرى من أجل استقدام حكام أجانب على مستوى مرتفع لإدارة المباريات، لكن ارتباطات الحكام بمباريات دوري أبطال أوروبا، المقررة يومي الثلاثاء والأربعاء، حالت دون إتمام الأمر بالشكل المطلوب.

وتأتي تصريحات رئيس لجنة الحكام في أعقاب الجدل الذي صاحب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين دون رد، وسط اعتراضات من جانب الزمالك على بعض القرارات التحكيمية، ومطالبات بمراجعة الحالات المثيرة للجدل خلال اللقاء.

عصام عبد الفتاح عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام الأهلي والزمالك الاتحاد المصري لكرة القدم

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