إشادة مغربية بتألق الحسين عموتة بعد قيادة الأهلي للفوز على الزمالك

حظي المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، بإشادة واسعة من الصحافة المغربية، عقب قيادته الفريق الأحمر للفوز على الزمالك بهدفين دون رد، في قمة الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز، وسط تسليط الضوء على قدرته على إدارة المباريات الكبرى والتعامل مع الغيابات قبل المواجهة.

وتحت عنوان "رجل المباريات الكبرى"، أشاد موقع "سبورت 7" بقدرة عموتة على قيادة الأهلي لتجاوز غريمه التقليدي وتحقيق انتصار مهم عزز حظوظه في المنافسة على صدارة الدوري.

من جانبه، أبرز موقع "هسبورت" نجاح المدرب المغربي في التعامل مع الغيابات، خاصة في الخط الخلفي، إلى جانب إشادته بمستوى مواطنه أشرف داري وتوفيق محمد، مشيرًا إلى دور المباريات الودية خلال فترة التوقف الدولي في تجهيز الفريق للقمة.

أما موقع "البطولة"، فسلط الضوء على تفاصيل الفوز، الذي افتتحه محمد هاني في الدقيقة 39، قبل أن يضيف الجزائري منصف بقرار الهدف الثاني في الدقيقة 80، كما أشار إلى تحقيق عموتة انتصاره الأول في القمة المصرية خلال أول مواجهة له أمام الزمالك مدربًا للأهلي.

بدوره، تناول موقع "لو سيت إنفو" تصريحات عموتة عقب اللقاء، والتي أكد خلالها أحقية الأهلي في الفوز، مع الإشادة بمحمد الشناوي ومصطفى شوبير، إلى جانب المستوى الذي قدمه أشرف داري وتوفيق محمد.

وعكست هذه التغطية اهتمام الصحافة المغربية بانتصار الأهلي، مع إبراز بصمة عموتة الفنية وقدرته على تجهيز لاعبيه والتعامل مع ظروف المواجهة قبل حسم القمة لصالح الفريق الأحمر.