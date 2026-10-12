خاص .. الزمالك يتمسك باستمرار معتمد جمال رغم خسارة القمة أمام الأهلي

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن تمسك مجلس الإدارة باستمرار معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، في منصبه، رغم الخسارة أمام الأهلي بهدفين دون رد، في مباراة القمة.

وأكد المصدر أن مجلس الإدارة لا يفكر في إجراء تغيير على رأس الجهاز الفني في الوقت الحالي، ويتمسك بمنح معتمد جمال الفرصة لمواصلة مهمته مع الفريق، رغم نتيجة مواجهة الأهلي.

وتأتي هذه التطورات في ظل ترقب جماهير الزمالك لرد فعل الإدارة عقب خسارة القمة، وسط آمال بعودة الفريق إلى طريق الانتصارات خلال المباريات المقبلة، وتحسين نتائجه في المنافسات التي يشارك فيها.