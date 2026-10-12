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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد خسارة القمة أمام الأهلي.. الزمالك يرفض توقيع عقوبات مالية على اللاعبين

الزمالك
الزمالك
علا محمد

كشف الإعلامي أحمد حسن عن قرار إدارة نادي الزمالك بشأن لاعبي الفريق الأول بعد الخسارة أمام الأهلي في مباراة القمة 133.

وقال أحمد حسن عبر حسابه على فيسبوك نقلاً عن مصدر داخل النادي: "لن يتم توقيع أي عقوبات مالية على لاعبي الزمالك بعد خسارة القمة".

وكان الزمالك قد تلقى هزيمة أمام غريمه التقليدي الأهلي بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وتعد هذه الخسارة الأولى للفريق الأبيض في الدوري هذا الموسم، بعدما حقق نتائج إيجابية خلال الجولات السابقة، ليفقد ثلاث نقاط في سباق المنافسة على صدارة جدول الترتيب.

موعد مباراة الزمالك المقبلة
ويستعد الزمالك لمواجهة الجيش الرواندي، يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الفريق الأبيض لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، قبل مواجهة الإياب، من أجل تعزيز فرصه في التأهل إلى الدور التالي من البطولة القارية.

الإعلامي أحمد حسن أحمد حسن نادي الزمالك الزمالك لاعبي الفريق الأول الأهلي القمة 133

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