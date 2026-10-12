شيكوبانزا عن حكام القمة : فضيحة .. أخطاء فادحة وقرارات مخزية دمرت اللعبة

علق شيكوبانزا لاعب نادي الزمالك على أداء الحكام في مباراة القمة التي خسرها الأبيض أمام الأهلي بنتيجة 2-0 ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري.

وقال شيكوبانزا عبر حسابه الشخصي بفيس بوك: “هذا ليس تحكيمًا، إنها فضيحة! أخطاء فادحة وقرارات مخزية دمرت اللعبة وسرقت الأضواء من اللاعبين، كارثة حقيقية تللطخ كرة القدم!”

الزمالك يخسر أمام الأهلي في القمة

ويأتي ذلك عقب خسارة الزمالك أمام غريمه التقليدي الأهلي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وتعد هذه الخسارة الأولى للفريق الأبيض في الدوري هذا الموسم، بعدما حقق نتائج إيجابية خلال الجولات السابقة، ليفقد ثلاث نقاط في سباق المنافسة على صدارة جدول الترتيب.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويستعد الزمالك لمواجهة الجيش الرواندي، يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الفريق الأبيض لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، قبل مواجهة الإياب، من أجل تعزيز فرصه في التأهل إلى الدور التالي من البطولة القارية.