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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة الزمالك والجيش الرواندي في دوري أبطال إفريقيا

الزمالك
الزمالك
حسن العمدة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة جديدة في مشواره الإفريقي، عندما يحل ضيفًا على فريق الجيش الرواندي، في إطار منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2026-2027.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك والجيش الرواندي يوم الجمعة المقبل، الموافق 16 أكتوبر الجاري، في مواجهة يسعى خلالها الفارس الأبيض إلى تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، تسهّل مهمته قبل لقاء الإياب، في إطار المنافسة على مواصلة المشوار نحو الأدوار المتقدمة من البطولة.

موعد مباراة الزمالك والجيش الرواندي

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية والأردن ولبنان وفلسطين، بينما تقام في السابعة مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عُمان، والرابعة عصرًا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

ويدخل الزمالك المواجهة وسط رغبة في تجاوز آثار خسارته أمام غريمه التقليدي الأهلي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

الزمالك يصعّد ضد لجنة الحكام

وفي سياق آخر، قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، التقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم ضد لجنة الحكام الرئيسية، اعتراضًا على القرارات التحكيمية التي شهدتها مباراة القمة أمام الأهلي.

ويرى مسؤولو الزمالك أن الفريق تعرض لظلم تحكيمي خلال اللقاء، وهو ما دفع الإدارة إلى التحرك رسميًا للمطالبة بمراجعة الحالات المثيرة للجدل، في أعقاب المباراة التي انتهت بفوز الأهلي بهدفين دون مقابل.

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