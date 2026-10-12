نصدق مين؟.. ركلتا جزاء شيكوبانزا في قمة الزمالك والأهلي تثير جدلا واسعا

أثارت القرارات التحكيمية خلال مباراة القمة بين الأهلي والزمالك حالة من الجدل، بعدما اختلفت آراء خبراء التحكيم المصري بشأن مدى أحقية الفريق الأبيض في الحصول على ركلة جزاء خلال إحدى اللقطات المثيرة للمباراة.

وأكد محمد عادل أن الزمالك استحق ركلة جزاء في كرة شيكو بانزا، عقب تعرضه للدفع من مروان عطية، مشيرًا إلى أن حكم المباراة كان يجب عليه الرجوع إلى تقنية الفيديو «VAR» وإعادة تقييم اللعبة، معتبرًا أن قرار عدم احتساب ركلة الجزاء كان ضعيفًا وأثر على سير اللقاء.

في المقابل، خالفه محمد فاروق الرأي، موضحًا أن الزمالك لا يستحق ركلة جزاء في لعبة شيكو بانزا أمام أشرف داري، مؤكدًا أن هدف الأهلي الثاني صحيح، وأنه ليس كل احتكاك داخل منطقة الجزاء يستوجب احتساب مخالفة، مشيدًا بأداء الحكم خلال المباراة.

من جانبه، رأى ياسر عبد الرؤوف أن الزمالك يستحق ركلتي جزاء خلال مواجهة الأهلي، ومنح طاقم التحكيم تقييمًا بلغ 6.8 من 10، في إشارة إلى وجود بعض الملاحظات على القرارات التحكيمية في اللقاء.

أما ناصر عباس، فتناول أكثر من لقطة مثيرة للجدل، موضحًا أن المطالبة بركلة جزاء في لعبة شيكو بانزا تحتاج إلى مراجعة تفاصيل اللعبة، كما أشار إلى وجود دفع من أشرف داري، واحتكاك متبادل بين اللاعبين، إلى جانب سقوط أحد اللاعبين داخل منطقة الجزاء، مؤكدًا أن تقييم هذه الحالات يتطلب تدخل تقنية الفيديو لحسم القرار بصورة دقيقة.

وتعكس هذه الآراء المتباينة استمرار الجدل حول القرارات التحكيمية في مباريات القمة، خاصة في اللقطات التي قد تؤثر بشكل مباشر على نتيجة المواجهة، وسط اختلاف وجهات نظر الخبراء بشأن مدى صحة القرارات المتخذة داخل الملعب.