محمد بركات يحدد ميزة الأهلي هذا الموسم ويكشف سرًا مهمًا في تسجيل الأهداف

أكد محمد بركات، نجم الأهلي السابق، أن الفريق الأحمر يمتلك ميزة قوية خلال الموسم الحالي، تتمثل في قدرته على تسجيل الأهداف من التسديدات، مشيرًا إلى أن هذه الميزة تمنح الفريق حلولًا إضافية في مواجهة التكتلات الدفاعية للمنافسين.

وقال محمد بركات، خلال تصريحاته في برنامج «الكورة مع فايق»، إن الأهلي سجل 11 هدفًا في الدوري المصري الممتاز، جاء نصفها تقريبًا من التسديدات، وهو ما اعتبره أمرًا إيجابيًا ومهمًا للفريق خلال الموسم الحالي.

وأضاف بركات أن التسديد من خارج منطقة الجزاء يمثل سلاحًا مهمًا للأهلي، خاصة في ظل اعتماد العديد من الفرق على التكتل الدفاعي أمامه، ما يجعل الوصول إلى المرمى أكثر صعوبة.

وتمنى نجم الأهلي السابق أن يكون الفوز على الزمالك بمثابة بداية حقيقية لانطلاقة الفريق خلال مباريات الدوري المقبلة، مؤكدًا أن الفريق الأحمر يمتلك إمكانات فنية أفضل مما ظهر به حتى الآن.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على ثقته في قدرة الأهلي على تقديم مستويات أفضل خلال الفترة المقبلة، وأن يكون الانتصار في مباراة القمة دفعة قوية للفريق في مشواره بالمسابقة.

الأهلي يحسم القمة بثنائية أمام الزمالك

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الزمالك بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وسجل محمد هاني الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 39، قبل أن يضيف منصف بقرار الهدف الثاني في الدقيقة 80، ليحصد الفريق الأحمر ثلاث نقاط مهمة في سباق المنافسة على لقب الدوري.

الأهلي يتصدر جدول ترتيب الدوري

ورفع الأهلي رصيده إلى 16 نقطة، ليتصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما تجمد رصيد الزمالك عند 13 نقطة، ليتراجع إلى المركز الثالث عقب خسارته في مباراة القمة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلي لمواجهة كيتارا الأوغندي يوم السبت المقبل، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، في مباراة يسعى خلالها الفريق الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه قبل لقاء العودة.